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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عن طريق السعودية.. هيونداي N تصل الشرق الأوسط لأول مرة

هيونداي N
هيونداي N

أعلنت شركة هيونداي موتور، لأول مرة بأسواق الشرق الأوسط، وبالتحديد داخل المملكة العربية السعودية، عن طرح طرازات N ذات الأداء العالي، والمستوحاة من السيارات الرياضية.

 

وقالت شركة هيونداي موتور للشرق الأوسط وأفريقيا، إنه سيتم طرح طرازات فيلوستر N، كونا N، إلنترا N و سوناتا N-Line داخل السوق السعودي للسيارات، والتي سيتم توفرها في صالات عرض هيونداي في كل من جدة والدمام والرياض .

 

وأوضحت هيونداي موتورز ان علامة N تهدف الى تقديم سيارات عالية الأداء، تلتزم من خلال إنتاجها بأرفع معايير التميز لتضمن للسائقين قيادة عملية وممتعة ، و الاستفادة من تجارب القيادة الديناميكية في أي مكان.

 

وتمتلك السيارات طراز N تصميمات خارجية ذات طابع رياضي محركات معززة، وهي مزودة بنظام تعليق جاهز لحلبات السباق، وعادم متطور ، ومقصورة داخلية مستوحاة من هوية N .

 

وقال بانج سون جيونج، نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا: "نهدف في هيونداي لابتكار سيارات قوية تلتزم بأعلى معايير التميز. وفي هذا الإطار تعزز العلامة التجارية N هذا للهدف، حيث تستلهم تصميمها وأداءها من رياضة السيارات لتقدم تجارب فريدة وممتعة. 

 

ويستمتع آلاف الأشخاص حول العالم بهذه التجارب كل يوم من خلال السفر بسلاسة في السيارات المختلفة لعلامتنا N. ويسعدنا أن نقدم هذه السيارات المتميزة في الشرق الأوسط وأن نبدأ بعملائنا في المملكة العربية السعودية".

 

جدير بالذكر أن اسم هيونداي N اختير ليمثل عنصرين مهمين: أولهما منطقة ناميانغ Namyang في كوريا الجنوبية، حيث يقع مركز الأبحاث والتطوير العالمي لمجموعة هيونداي موتور، وهو مكان ميلاد العلامة N، والثاني مضمار السباقات في "نوربورج رينج" بألمانيا، مقرّ مركز هيونداي التقني، والذي يُستخدم لتطوير سيارات N، كما يمثل رسم الحرف N المسارات الكلاسيكية ذات المنعطفات الدقيقة في الطرقات وعلى حلبات السباق.

 

وتعتزم شركة هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا تقديم طرازات N في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة، منها الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.

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