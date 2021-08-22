تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس الحكومة الإسبانية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، من بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية، الحرص على الارتقاء بآفاق التعاون المختلفة مع مصر، خاصةً على الصعيد الاستثماري، تعزيزا لنجاح المشروعات الإسبانية القائمة في العديد من القطاعات في مصر، كـ"النقل والطاقة المتجددة" وغيرها من المجالات التنموية.

وأشاد الرئيس السيسي من جانبه، بعلاقات الصداقة بين مصر وإسبانيا، واهتمام مصر بتطويرها، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون المتبادل في مختلف المجالات، مشيرا في هذا الصدد، إلى الإمكانات الكبيرة الكامنة لدى البلدين لتحقيق شراكة تنموية متكاملة.