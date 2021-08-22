شاهد| اعتقال داعشي خطّط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيّد

عرضت قناة العربية فيديو للسلطات الأمنية التونسية وهي تطيح بإرهابي ، خطط لاغتيال الرئيس "قيس سعيد" خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية شرق تونس .

وأضاف الفيديو أن المشتبه الذى كان سيقوم بتنفيذ المهمة تونسي الجنسية وينتمي لتنظيم "داعش" وتسلل مؤخرا من ليبيا لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سعيد لمحاولة اغتيال.

وأوضح الفيديو أن الرئاسة التونسية تحدثت قبل أشهر عن وجود مخطط لاغتيال الرئيس عن طريق "ظرف مسموم " ، فيما تمكنت الوحدات الأمنية بمحافظة المنستير قبل أيام من إيقاف شخص يحرض على "قتل الرئيس "عبر " فيسبوك".

وتابع الفيديو أن سعيد اتهم أطرافا سياسية بالسعي لتدبير محاولات لاغتياله مشددا على أن قرارته الأخيرة تهدف لحماية الدولة من الانهيار ، وأنه لامجال للعودة للوراء.