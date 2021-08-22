الدوري الإيطالي..نابولي يفوز بثنائية على فينيزيا..وروما يدك شباك فيرونتينا بثلاثية

حقق فريق نابولي فوزًا على خصمه فينيزيا بهدفين دون رد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري الإيطالي.

وتمكن نابولي من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 62، حولها لورينزو إنسيني إلى هدف أول لأصحاب الأرض، وعزز إليف إلماس تفوق نابولي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وحقق فريق روما فوزا هاما على ضيفه فيورنتينا، في مباراة الجولة الأولى بثلاثية مقابل هدف ليحصد فريق العاصمة أول ثلاث نقاط مع الموسم الجديد للكالتشيو.



سجل أهداف الجيالوروسي كل من الأرميني هنريك مخيتريان في الدقيقة 26، وهدفين للفرنسي جوردان فيرتو، في الدقيقتين 64، 80، وسجل قلب الدفاع الصربي نيكولا ميلينكوفيتش هدف الفيولا الوحيد

