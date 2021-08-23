رجل يستيقظ من نومه ليجد أسدا واقفا أمام باب مطبخه| فيديو

في واقعة غريبة من نوعها، استيقظ رجل في ذات صباح ليتناول قهوته الصباحية بمطبخ منزله ليتفاجأ بأسد يقف أمام باب مطبخه ويصدر صوت هدير مرعب أثار الخوف بقلب صاحب الواقعة.

وبدأت هذا القصة الغريبة، حين كان ديلان بانوس ، 46 عامًا ، الذي يدير شركة تدريب ارشاد طبيعة شمال كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا ، يعكف على اعداد كوب قهوة له ليبدأ يوم بعد استيقاظه من النوم ليجد ثمن اسود يتحولون حول منزله بأحد المخيمات.

وحين كان يقترب من نافذته ، لاحظ أسدًا مشاكسًا يحدق عبر الحاجز الشبكي ويهدر في وجهه.

كان الأسد مستلقي بجوار جدار المطبخ مباشرةً وفي محاولة لملاحقتها، رفض الأسد التحرك، تاركًا السيد بانوس بلا خيار سوى الاستمرار في صنع قهوته التي يحتاجها بشدة، دون اكتراث له.

ويوضح المقطع ، بانوس وهو ينظر إلى الأسد الذي يزأر خارج نافذته ويفكر فيما إذا كان من الحكمة البقاء في المطبخ لإعداد قهوته الصباحية ام الذهاب بعيدا ليقرر في النهاية إعداد كوب قهوته الصباحية.



