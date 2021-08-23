بايدن : إجلاء 28 ألف شخص عن أفغانستان منذ 14 أغسطس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد، إنه تم إجلاء 28 ألف شخص منذ 14 أغسطس الجاري، من أفغانستان.



وأضاف في كلمة ألقاها اليوم من البيت الأبيض، أنه تم كذلك توسيع الدائرة المحيطة بمطار العاصمة الأفغانية كابول لتسهيل عملية إجلاء الآلاف من المواطنين الأمريكيين وحلفائهم الأفغان من تلك الدولة.



وأشار إلى أن هذه القوات وكذلك المدنيين الأبرياء في المطار يواجهون خطر التعرض لهجوم من قبل تنظيم داعش من مسافة بعيدة على الرغم من توسيع الدائرة المحيطة بالمطار.

وكان بايدن يشير إلى فرع آسيا الوسطى لتنظيم داعش الإرهابي.



وتابع الرئيس الأمريكي " نسعى جديا وبسرعة قدر ما نستطيع لإجلاء الأشخاص، هذه مهمتنا وهدفنا".



ونوه إلى أن " زيادة المساحة المحيطة بالمطار تسمح بوصول المزيد من الأشخاص بصورة أكثر أمنا، ورغم أن هذه العملية ما زالت خطرة لكنني لا أريد الخوض في تفاصيلها بينما يتم القيام بها".



ولفت إلى أن طالبان كانت متعاونة في توسيع أجزاء من الدائرة المحيطة بالمطار.