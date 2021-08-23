إعراب السيسي عن تطلع مصر لزيادة التبادل التجاري مع صربيا يتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين.



وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) إعراب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع صربيا، الممتدة لأكثر من مائة عام، والتي شهدت مسيرة تعاون بناء ومثمر بين الجانبين، سواء على المستوى الثنائي أو الدولي، حيث أسست الدولتان حركة عدم الانحياز في ستينيات القرن الماضي.



جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه، أمس الأحد، مع نيكولا سيلاكوفيتش وزير خارجية جمهورية صربيا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير ميروسلاف يستوفيان مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الصربية، وسوزانا بوسكوفيتش السفيرة الصربية بالقاهرة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تطلع مصر لتعزيز مسيرة تلك العلاقات بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بما يتماشى مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما، وذلك في ظل المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة، فضلا عن إمكانية استفادة الشركات الصربية من مجموعة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالدول العربية والإفريقية.



من جهته، عبر وزير الخارجية الصربي عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات صربيا مع مصر، ولا سيما في ظل التجربة التنموية الناجحة والملهمة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس في جميع المجالات.



كما عبر وزير الخارجية الصربي عن تثمين بلاده الجهود المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي بأسره، مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات، للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي البحر المتوسط، وذلك في ظل العلاقة المباشرة بين الأمن في أوروبا والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومشيدا، في هذا الإطار، بجهود مصر لتعزيز جسور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية، وكذلك جهود مكافحة الفكر المتطرف، وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح.

