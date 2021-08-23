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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا بالسن عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس عن مد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه) بمختلف التخصصات (اللغويات، الأدب، الترجمة: التحريرية والفورية وتكنولوجيا الترجمة) حتى 12/9/2021 وتبدأ امتحانات القبول لمرحلتي الدبلوم  والدكتوراة في 19/9/2021 .

 


وأشارت الكلية إلي أنه يمكن للطلاب  معرفة  شروط الالتحاق والقبول يرجي النقر على الرابط التالي:
http://alsun.asu.edu.eg
للاستفسار يمكن التواصل من خلال البريد الإليكتروني:
[email protected]
 

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الجدير بالذكر أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الالسن جامعة عين شمس ، أن الكلية تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة عدد البرامج الدولية، من خلال الشراكات الدولية، للارتقاء بتصنيف الجامعة على مستوى العالم، كذلك تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب المصريين و الأجانب، حيث تقدم الكلية  برنامج الماجستير المشترك في الترجمة المتخصصة بالتعاون مع جامعة لايبتسيج بألمانيا، و برنامج الماجستير الأوروبي بالتعاون مع جامعة  سالامانكا بأسبانيا.

 

و أوضحت الدكتورة سلوي  أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، تقدم برامج مبتكرة متميزة  تطبق فيها  معايير الجودة  لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع، كما أنها تعزز القدرات البحثية  لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي  والدولي  من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.
 

وأشارت عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس  إلى أن البرامج الجديدة هي :

1- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية.
2- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية.
3- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية.
4- برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية.
5- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية.
6- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية.
7- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية.
8- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية.

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