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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء المعرض التعليمي الأكبر من نوعه في مصر للترويج للجامعات

جانب من المعرض
جانب من المعرض

ينتهي المعرض التعليمي الأكبر من نوعه في مصر، للترويج للجامعات، اليوم الموافق 23 أغسطس ، الذي يتم تنظيمه برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتشارك في هذا المعرض 40 جامعة ومعهداً في مصر، بقاعة الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى القيادات الجامعية والتعليمية المشاركة في المعرض.

 

ويهدف المعرض التعليمي الى مساعدة الجامعات والمعاهد على الترويج لأفضل البرامج والتخصصات التى لديها خاصة فى البرامج المميزة بجميع الجامعات الحكومية والتى زاد الإقبال عليها السنوات الماضية وأصبحت تمثل دخلا متميزا لجميع هذه الجامعات، وكذلك التخصصات المختلفة بكل كلية من كليات الجامعات الخاصة وشروط القبول بها.

وتشارك جامعة عين شمس، في المعرض وتستعرض البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة التي تزيد عن 50 برنامجا في المجالات المختلفة (الطبية – الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – العلمية والزراعية – العلوم الإنسانية والتربوية واللغات والترجمة – العلوم التجارية وعلوم الآثار....الخ) والشراكات الدولية، واستعراض الكليات الجديدة المستحدثة بجامعة عين شمس، والتواصل المباشر مع فريق كامل ومدرب من المنظمين لتلقي والإجابة على الأسئلة والاستفسارات من زوار المعرض .

 

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الجدير بالذكر استقبل الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، خلال افتتاحهم وتفقدهم جناح جامعة عين شمس المشارك بمعرض التعليم العالي الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم في الفترة من ٢٢ إلى ٢٣ من أغسطس الجاري.

 

وتشارك جامعة عين شمس  في الدورة الخامسة للمعرض، تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة.

أشاد وزيرا التعليم العالي والتضامن الاجتماعي خلال الجولة بقوة خريجو جامعة عين شمس في سوق العمل ، نظراً للتنوع الكبير في البرامج الدراسية و الأكاديمية و مواكبتها لمتطلبات سوق العمل.


و استعرض د. عبد الفتاح سعود البرامج الجديدة والمتميزة التي تتيحها الجامعة لمنسوبيها من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة ، لافتاً أن جامعة عين شمس نجحت في تحقيق طفرة هائلة  فى مجال التعليم والتدريب وذلك من خلال منظومة متطورة من المنصات التعليمية التي تخدم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة فى 19 كلية ومعهدين.


و أشار إلى ما حققته الجامعة من نقلة نوعية فى التعليم الإلكتروني والهجين ،إلى جانب جهود الجامعة للتحول الرقمي لتصبح واحدة من جامعات الجيل الرابع،  فضلاً عن تنوع الأنشطة المقدمة للطلاب و التي تسهم في صقل شخصياتهم و خبراتهم الحياتية و توفر لهم الحياة الجامعية المتكاملة.

جامعة عين شمس البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة 50 برنامجا في المجالات المختلفة الهندسية وتكنولوجيا المعلومات الجامعات

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