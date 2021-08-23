نصائح للعناية بالبشرة يجب اتباعها قبل وبعد جلسات التمرين

التمارين المنتظمة ليست مفيدة فقط للصحة العامة واللياقة البدنية لجسمك ، ولكن بشرتك أيضًا، ومع ذلك ، فإن العرق الذي يتم إطلاقه أثناء التدريبات يمكن أن يتسبب في حدوث العكس ، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والتهيج والاحمرار والطفح الجلدي والالتهابات. لهذا السبب ، من المهم الانتباه إلى البشرة قبل التوجه إلى جلسات التمرين وأيضًا بعد العودة.

نشرت مدربة اللياقة البدنية ياسمين كاراتشيوالا مؤخرًا مقطع فيديو حيث يمكن رؤية طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جايشري شاراد يشرح إجراءات العناية بالبشرة قبل التمرين وبعد التمرين التي يجب عليك اتباعها.

قال الدكتور شاراد: "من المهم جدًا أن تعتني ببشرتك قبل التمرين ، وليس فقط بعد التمرين"

روتين البشرة



إزالة المكياج: لا يمكنك الذهاب إلى جلسة التمرين مع وضع المكياج أنت بحاجة إلى إزالة مكياجك لأن العرق باستخدام المكياج سوف يسد مسامك ويعطيك حب الشباب قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعدوى أو الطفح الجلدي أو حتى الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء.

التطهير: اغسلي وجهك جيدًا بمنظف جيد.

الترطيب: عندما تتعرق ، ستصاب بالجفاف والجلد أيضًا. لذلك ، رطب بشرتك.

واقي الشمس: ضع واقٍ من الشمس فوق المرطب. ليس عليك وضع كليهما إذا كان الواقي من الشمس يحتوي على مرطب.

اقترح الخبير "تذكر أن تحمل رذاذ الماء الحراري لاستخدامه أثناء التمرين".

العناية بالبشرة بعد التمرين

اغسل يديك: من الضروري أن تغسل يديك بعد التمرين لأنك لمست كل أنواع المعدات. لذلك ، تحتاج إلى إزالة جميع البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة من يديك.

خذ حمامًا: خذ حمامًا وقم بتغيير ملابسك على الفور. يمكن أن يؤدي العرق إلى الالتهابات الفطرية والبكتيرية.

الترطيب: رطب بشرتك بعد الاستحمام.

واقي الشمس: ضع واقي الشمس ليس فقط على الوجه ولكن على جميع أجزاء الجسم المكشوفة.