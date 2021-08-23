ليلة بكى فيها الأسفلت.. هنا تحطمت أحلام 11 طفلا وبُترت أطرافهم

أطفال بنين وبنات في عمر الزهور التي لم تتفتح بعد، وشباب وفتيات في عمر الأمل والحلم، هم أعضاء فريق كرة السرعة بكفر الشيخ، فجأة تحطمت أحلامهم الصغيرة على صخرة الطريق السريع في أتوبيس يقلهم في طريق العودة إلى منازلهم، عقب مشاركتهم في بطولة للناشئين أقيمت على ملاعب حي الأسمرات.

أمام قرية مصطاي بمركز قويسنا، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بكى الأسفلت عندما لامسته دماء طاهرة تنزف من أطراف الأبطال، عقب اصطدام الاتوبيس الذي كانو يستقلونه بكسارة أسفلت.

فريق كرة السرعة بدسوق

نهاية الرحلة في بركة السبع

انتهى فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق من مشاركته في بطولة الناشئين في حي الاسمرات، وصعدوا وعددهم ٣٢ لاعبا ولاعبة، إلى أتوبيس عودتهم إلى منازلهم، وهم يرددون الأغنيات ويتبادلون النكات والمواقف الكوميدية التي مرت عليهم أثناء مشاركتهم في البطولة، إلا أن خط نهاية أحلامهم توقف أمام مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بتصادم بين الاتوبيس وكسارة اسفلت، لينقلب الاتوبيس على جانبه بعنف، ويضع القدر مصير ١١ مصابا، منهم ٤ فتيات تعرضن لبتر أطراف من أجسادهن.

تحرك الدولة للاطمئنان على جيل المستقبل

فور نقل اللاعبين المصابين إلى المستشفى، زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعضاء الفريق المصابين، بمستشفى جامعة المنوفية بشبين الكوم، للاطمئنان عليهم والوقوف على الحالة الصحية لهم، حيث اطمأنوا على الحالة العامة لمصابي الحادث، موجهين الطاقم الطبي بتقديم كافة الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين.

واستمع وزير الشباب والرياضة، إلى مطالب أسر مصابي الحادث، واحتياجاتهم، مُطالبًا بدوره محافظ كفر الشيخ بتنفيذها، خاصة ما يتعلق بتقديم الدعم الطبي لأبنائهم، مشددا على محاسبة المقصرّين والمتسببين في الحادث حفاظاً على حقوق وسلامة الأبناء، وأكد الوزير ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الحالات المصابة، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتوفير إعادة تأهيل لهم ليتمكنوا من العودة لممارسة أنشطتهم الرياضية بصورة طبيعية.

من جانبه قرر محافظ المنوفية، صرف 20 ألف جنيه تعويضاً لكل مصاب في حادث أتوبيس فريق كرة السرعة، كما قرر محافظ كفر الشيخ صرف 30 ألفًا لكل حالة، ليصبح إجمالي التعويض 50 ألفًا لكل مصاب.

أسماء أبطال الفريق المصابين

نتج عن الحادث إصابة ١١ لاعبا ولاعبة، وهم روميساء محمد سويلم ١٤سنة «دسوق » أصيبت بكسر مفتت بالذراع الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس ٢٠سم، محمد وائل عتماني ١٩ سنة « دسوق»، جرح قطعي بالوجه حوالى ٣سم، واشتباه كسر بالذراع الأيمن، إبراهيم محمد طيبة ٣٠ سنة «دسوق»، جرح قطعي بالوجه ٣سم، حسناء فريد الخولي ١٣سنة «دسوق» بتر بالذراع الأيمن، أسيل محمد أبو شلوع ١٦ سنة «دسوق»، بتر بأصابع اليد اليمني، يحيي أشرف سعودي ١٧سنة «دسوق »، جرح قطعي بالوجه وسحجات بالذراعين، محمد سامح حمدي علام ١٤ سنة «دسوق»، ما بعد الارتجاج، لميس ياسر البصطاوي ١٤ سنة «دسوق»، بتر بالذراع الأيمن، محمد صادق البصطاوي ٢٢سنة، خلع بالكتف الأيسر، ياسين صابر أبو طالب ١١سنة، سحجات وكدمات، حنان خالد الخطيب ٢٠سنة، سحجات وكدمات.