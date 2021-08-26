فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

واقعة مؤسفة هزت أرجاء موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وذلك بعد تداول منشور لإحدى الفتيات والتي رودت خلاله أنها رفضت هي وزميلاتها تغسيل وتكفين سيدة توفاها الله بعد علمهن أنها كانت لا تصلي اعتقادًا منهن بأن تغسيلها حرام شرعاً .

فتيات يرفضن تغسيل سيدة لم تصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عبر الفيسبوك منشورًا لفتاة تدعى ريهام عبدالرحمن، كتبت فيه عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ذهبت اليوم مع بعض الفتيات لغُسل متوفاة فعلمنا أنها لا تصلي فرفضن الأخوات تغسيلها".

رد الشيوخ عن واقعة رفض تغسيل سيدة

وقال الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، إن جزءًا كبيرًا من فساد دين الناس جاء بسبب دعاة مُتطرفين، لافتًا إلى أن تصرف الفتيات يعكس قمة البعد عن الدين والإنسانية.

وتابع: "النبي اللي هؤلاء ميعرفهوش لما مات عبدالله بن أبي ابن سلول، وهو رأس المنافقين، قام النبي بالصلاة عليه، لأن ربنا هو اللي بيحاسب في الآخرة، ويمكن صلاتك على الميت تخفف عنه.

خطأ شائع عند تغسيل الميت

كشف الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن خطأ شائع منتشر بين الناس أثناء غسل الميت، قائلًا: «إن بعض الغرباء هم من يتولون أمر الغُسل، وهذا مُخالف للأصل، فلابد أن يعلم الأب أبناءه الغسل لأنه هم الأحق بذلك.

وقال «أبوبكر» خلال لقائه ببرنامج «وبكره أحلى» المُذاع على فضائية «النهار»، إن أولى الناس بغسل الميت الرجل: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم؛ لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه.

وأضاف أنه ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها؛ لما روت عائشة رضي الله عنها: «أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أسماء بنت عميسٍ زوجته أن تغسله».

وأكد أن غُسل الميت فرض على الكفاية -إذا فعله البعض سقط عن الباقين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحاج الذي سقط من بعيره ومات: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا» رواه مسلم.

وأوضح: أنه يغسل الميت أولًا بماء مطلق، فيعمم جميع جسده بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها، وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات، ينوي المغسل عند غسله غسل الميت، ويستحب أن يوضع الميت على مكان مرتفع ليسهل غسله، وأن تستر عورته إن لم يكن صبيًّا صغيرًا، وينبغي أن يغسله أمينٌ كاتمٌ للسر حتى لا يفضح أمره إن رأى فيه ما يعاب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليغسل موتاكم المأمونون» رواه ابن ماجه.

وواصل: ثم يغسله ثلاثًا بالماء والصابون، أو بالماء المطيب، مبتدئًا باليمين، وله أن يغسله أكثر من الثلاثة، بحيث تكون الغسلات وترًا: خمسًا أو سبعًا، وذلك إن رأى ما يدعو إلى الزيادة؛ ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للنسوة اللاتي جئن يغسلن زينب ابنته رضي الله عنها: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن» رواه البخاري، وبعد الغسل يُطَيِّبُ جسمه بشيء من الطيب مثل الكافور أو ما يقوم مقامه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حكم رفض فتيات تغسيل سيدة لا تصلي من خلال الفيديوجراف التالي.