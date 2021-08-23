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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. شاكيري يرحل عن ليفربول إلى ليون الفرنسي

شيردان شاكيري
شيردان شاكيري

أعلن نادي ليون الفرنسي، تعاقده مع السويسري شيردان شاكيري، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

ورحب نادي ليون عبر موقعه الإلكتروني بشاكيري، الذي وقع عقدًا يمتد لـ 3 مواسم مع الفريق.

وانتقل شاكيري لليفربول عام 2018، قادمًا من نادي ستوك سيتي، وحقق معه دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وشارك شاكيري مع ليفربول في 63 مباراة بمختلف المسابقات، سجلً خلالها 8 أهداف، فيما خاض الموسم الماضي 22 مباراة بقميص الريدز.

وشارك شاكيري مع منتخب سويسرا في كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” وتأهل معهم لدور ربع النهائي، قبل الخروج على يد المنتخب الإسباني.

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