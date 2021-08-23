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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي يوضح حقيقة ارتفاع أسعار الذهب ..فيديو

الذهب
الذهب

قال عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن البورصات العالمية تغلق يومي السبت والأحد، لافتا إلى أن اليوم كانت هناك ارتفاعات في أسعار الذهب مع عودة عمل البورصات والأسواق العالمية للعمل .


وأضاف عبد المنعم السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي ام سي " المذاع علي قناه " دي ام سي " ، ان زيادة الذهب كانت متوقعة خلال الأيام الماضية مؤكدا ان السبب في هذه الزيادة هو التخوف من انتشار فيروس كورونا في الموجة الرابعة وانتشار فيروس كورونا يعمل علي انخفاض تعافي وتيرة الاقتصاد العالمي .

 

وأوضح عبد المنعم السيد ، أن هذا التخوف كان أحد الأسباب المهمة في ارتفاع الذهب خصوصا ان هناك دول أصبحت الآن تتجه الي الاغلاق بسبب فيروس كورونا بالإضافة إلى أن سعر الدولار انخفض في الأسواق العالمية .


بعد توجيه الرئيس.. أشهر مناجم الذهب في مصر وحجم انتاجها

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتعزيز جهودها لتطوير القطاع التعديني في مصر باعتباره أحد مقومات التنمية الاقتصادية وحسن استغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها مصر.


وتحتضن مصر 270 موقع ذهب، بينها 120 موقعا ومنجما معروفين تم استخراج الذهب منهم قديما، وتتوزع إلى 4 قطاعات، إذ يتم استخراج الذهب بطريقتين، التقليدية القديمة وهي حفر المناجم وتفتيت الصخور اللماعة، والثانية هي الحديثة ويتم خلالها عمل دراسات جيولوجية لمناطق تواجد الذهب في طبقات الأرض الداخلية، وباستخدام آلات ضخمة وكبيرة تقوم بعمل حفر عميقة في هذه المناطق، ويتمّ استخراج معدن الذهب بشكله الخام مع الصخور والمعادن الأخرى التي تلتصق فيها ثم تبدأ عملية تنقيته من الشوائب والمعادن الأخرى المتواجدة معه.

الأسواق العالمية السبت اسعار الذهب عبد المنعم السيد سعر الدولار انخفض ارتفاع الذهب انتشار فيروس كورونا فيروس كورونا

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