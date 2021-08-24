عاجل
الصحف الإماراتية.. قرار عاجل من الرئيس التونسي.. تطورات جديدة في لبنان.. حصيلة عملية الإجلاء من أفغانستان تركي آل الشيخ ينشر صورة من استعدادات المملكة العربية السعودية لموسم الرياض2 موجز السوشيال ميديا..هاشتاج #تحيا_مصر_وعاش_السيسي يتصدر تويتر..والجماهير تطالب الزمالك بحسم لقب الدوري نضال الشافعي: لست مادة خصبة للتريندات والسوشيال ميديا تسيطر عليها العاطفة.. حوار نشرة المنوعات| مطعم فرنسي يعمل بالطاقة الشمسية بالكامل.. بريطانيا تسعى لتوفير إنترنت سريع للعالم.. كيف يحول كورونا خلايا أدمغة الخفافيش إلى مصنع للفيروسات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصل واللقاح: إنتاجنا يصل إلى 100 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا.. فيديو

لقاح سينوفاك فاكسيرا
لقاح سينوفاك فاكسيرا

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، إنه لقاح "سينوفاك فاكسيرا أمن تماما، معقبه: "لدينا خبرات أكثر من 100 عام".

 

وأضافت "والي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "يتم انتاج 330 ألف جرعة من سينوفاك فاكسيرا يوميا"، مردفه: "انتاجنا يصل إلى 100 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا".

 

وأشارت  الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، : "توزيع لقاح سينوفاك فاكسيرا سيبدأ من الغد.. ونسعى لتوفير اللقاحات اللازمة عبر الإنتاج المحلي لمواجهة فيروس كورونا"، موضحه: "اللقاح المصري لمواجهة كورونا في مرحلة التجارب الفترة الحالية".

هيئة الدواء تمنح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح ينتج في مصر ضد كورونا

 


أعلنت هيئة الدواء المصرية، منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/فاكسيرا المنتج محلياً ، وفقا للشراكة بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)؛ وذلك بعد اجتيازه عمليات التقييم اللازمة من قبل الهيئة، طبقاً للقواعد والمرجعيات العالمية المتبعة لتقييم آمان وجودة وفاعلية اللقاحات.

هيئة الدواء المصرية تمنح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/فاكسيرا أول لقاح ينتج محلياً لفيروس كورونا

يأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو توفير لقاحات آمنة وفعالة لمواجهة جائحة كورونا.

وحرصت هيئة الدواء المصرية على تقييم وإصدار موافقات الاستخدام الطارئ لجميع اللقاحات المستخدمة داخل مصر ضماناً لجودتها ومأمونيتها وتأكيداً لاستدامة توافرها.

وأكدت هيئة الدواء أن منح رخصة الاستخدام الطارئ لأول لقاح يتم إنتاجه محليا في مصر، جاء بعد أن قدمت الهيئة دعماً فنياً وإجرائياً غير مسبوق لشركة فاكسيرا، مساهمة منها لتوطين تلك الصناعة الهامة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي في أسرع وقت ممكن، ووضع مصر على خارطة الدول المنتجة للقاحات كورونا.

وحرصت هيئة الدواء المصرية على تقييم وإصدار موافقات الاستخدام الطارئ لجميع اللقاحات المستخدمة داخل مصر ضماناً لجودتها ومأمونيتها وتأكيداً لاستدامة توافرها.

وتأتي تلك الإجراءات بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، ومصنعي ومطوري اللقاحات في مصر وخارجها عن طريق عقد الاجتماعات التنسيقية بشكل دوري ومنتظم، وكذلك تقديم الدعم الفني من قبل خبراء الهيئة في مجالات جودة التصنيع والدراسات الإكلينيكية.

ترشيحاتنا

موعد حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

توجيه الرئيس السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين يتصدر عناوين الصحف

التعليم العالي: لا صحة لنفاد الأماكن داخل الجامعات في تنسيق المرحلة الأولى

ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 212 مليونا و511 ألفا و54 حالة

دعاء الاستيقاظ من النوم وكلمات تمنع الفزع ليلا

نشرة المنوعات| مطعم فرنسي يعمل بالطاقة الشمسية بالكامل.. بريطانيا تسعى لتوفير إنترنت سريع للعالم.. كيف يحول كورونا خلايا أدمغة الخفافيش إلى مصنع للفيروسات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

يظهر في سماء مصر الآن .. كل ما تريد معرفته عن القمر الأزرق

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

هجوم عاصف..ركبة سمية الخشاب تثير أزمة على فيسبوك..والفنانة تحذف الصورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

فيديو

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

بعد أحمد عبد العزيز.. نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ