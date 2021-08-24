المصل واللقاح: إنتاجنا يصل إلى 100 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا.. فيديو

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، إنه لقاح "سينوفاك فاكسيرا أمن تماما، معقبه: "لدينا خبرات أكثر من 100 عام".

وأضافت "والي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "يتم انتاج 330 ألف جرعة من سينوفاك فاكسيرا يوميا"، مردفه: "انتاجنا يصل إلى 100 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا".

وأشارت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، : "توزيع لقاح سينوفاك فاكسيرا سيبدأ من الغد.. ونسعى لتوفير اللقاحات اللازمة عبر الإنتاج المحلي لمواجهة فيروس كورونا"، موضحه: "اللقاح المصري لمواجهة كورونا في مرحلة التجارب الفترة الحالية".

هيئة الدواء تمنح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح ينتج في مصر ضد كورونا



أعلنت هيئة الدواء المصرية، منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/فاكسيرا المنتج محلياً ، وفقا للشراكة بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)؛ وذلك بعد اجتيازه عمليات التقييم اللازمة من قبل الهيئة، طبقاً للقواعد والمرجعيات العالمية المتبعة لتقييم آمان وجودة وفاعلية اللقاحات.

هيئة الدواء المصرية تمنح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/فاكسيرا أول لقاح ينتج محلياً لفيروس كورونا

يأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو توفير لقاحات آمنة وفعالة لمواجهة جائحة كورونا.

وحرصت هيئة الدواء المصرية على تقييم وإصدار موافقات الاستخدام الطارئ لجميع اللقاحات المستخدمة داخل مصر ضماناً لجودتها ومأمونيتها وتأكيداً لاستدامة توافرها.

وأكدت هيئة الدواء أن منح رخصة الاستخدام الطارئ لأول لقاح يتم إنتاجه محليا في مصر، جاء بعد أن قدمت الهيئة دعماً فنياً وإجرائياً غير مسبوق لشركة فاكسيرا، مساهمة منها لتوطين تلك الصناعة الهامة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي في أسرع وقت ممكن، ووضع مصر على خارطة الدول المنتجة للقاحات كورونا.

وحرصت هيئة الدواء المصرية على تقييم وإصدار موافقات الاستخدام الطارئ لجميع اللقاحات المستخدمة داخل مصر ضماناً لجودتها ومأمونيتها وتأكيداً لاستدامة توافرها.

وتأتي تلك الإجراءات بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، ومصنعي ومطوري اللقاحات في مصر وخارجها عن طريق عقد الاجتماعات التنسيقية بشكل دوري ومنتظم، وكذلك تقديم الدعم الفني من قبل خبراء الهيئة في مجالات جودة التصنيع والدراسات الإكلينيكية.