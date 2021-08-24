أعراض الذئبة.. طفح جلدي على شكل فراشة بوجهك يجب ألا تتجاهله

الذئبة الحمراء هي حالة مناعية ذاتية طويلة الأمد تسبب التعب والطفح الجلدي وآلام المفاصل، كلما قمت بتشخيص مرض الذئبة في وقت مبكر ، كان من الأسهل إدارته ، لذلك إليك أعراض مرض الذئبة التي يجب أن تنتبه لها.

غالبًا ما لا يكون من السهل على الأطباء تشخيص مرض الذئبة . تتنوع أعراض مرض الذئبة ويمكن أن تكون مشابهة جدًا لأعراض الحالات الصحية الأخرى ، وقد يعاني الشخص الذي يعاني منها من نوبات أو "اشتعال" أعراضه. ومع ذلك ، فإن الطفح الجلدي على شكل فراشة على الخدين هو أحد أكثر علامات مرض الذئبة تميزًا. ماذا يقول الخبراء عن هذا الطفح الجلدي؟



ما هي الأعراض المبكرة لمرض الذئبة؟



الذئبة ، وتسمى أيضًا الذئبة الحمامية الجهازية ، هي مرض مناعي ذاتي.

هذا يعني أنها حالة يهاجم فيها جهازك المناعي الأجزاء الصحية من جسمك ، بدلاً من محاربة الأمراض.

يمكن أن تظهر أعراض مرض الذئبة بعدة طرق ، مما يعني أنه لا توجد حالتان متماثلتان.



ستعتمد الأعراض التي تواجهها على المكان الذي أثر فيه المرض على جسمك.

فإن الأعراض الرئيسية الثلاثة لمرض الذئبة هي:

آلام المفاصل والعضلات

التعب الشديد ، حتى لو كنت مرتاحًا جدًا

طفح جلدي على شكل فراشة على الأنف والخدين

قد تواجه أيضًا:

الصداع

تقرحات الفم

درجة حرارة عالية

تساقط شعر

الحساسية للضوء

ما هو الطفح الجلدي على شكل فراشة؟



الطفح الجلدي على شكل فراشة - ويسمى أيضًا طفح جلدي - هو علامة منبهة لمرض الذئبة. إذا أصبت بهذا الطفح الجلدي ، فيجب عليك فحصه من قبل الطبيب.

يوضح الدكتور جورج ستوجان ، أستاذ الطب المساعد في قسم أمراض الروماتيزم في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز ، أن هذه الطفح الجلدي الفريد تحدث بسبب الحساسية للأشعة فوق البنفسجية نتيجة لمرض الذئبة.

في حديثه إلى موقع EverydayHealth.com ، قال الدكتور ستوجان ، "حوالي 90 في المائة من المرضى الذين يصابون بالطفح الجلدي الملار يعانون من الذئبة الجهازية. هذا النوع من الطفح الجلدي ، بالإضافة إلى معظم الطفح الجلدي الذئبي ، يكون ملتهبًا بشكل عام ، وبالتالي فهو متورم [منتفخ] ، ومرتفع ، ولونه أحمر.

"لديها الكثير من المحاكاة ، أو غيرها من الحالات التي يمكن أن تبدو وكأنها طفح جلدي على شكل فراشة ، لذلك يجب تمييزها عن هؤلاء."

تشمل الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب هذا النوع من الطفح الجلدي الإكزيما ، لذلك سيتابع الطبيب عادةً بعض اختبارات الدم ، أو خزعة من المنطقة ، للتحقق مما إذا كان السبب هو الذئبة.

الطفح الجلدي هو طفح جلدي حساس للضوء ، مما يعني أنه يمكن أن يحدث أو يزداد سوءًا بعد التعرض لأشعة الشمس.

يمكن أن يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس إلى حدوث نوبات تهيج لدى الأشخاص المصابين بالذئبة ، لذلك يُنصح باستخدام كريم واق من أشعة الشمس عالي العوامل بعامل 50 على الأقل.

كيف تحصل على مرض الذئبة؟



يعتبر مرض الذئبة أكثر شيوعًا عند النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 عامًا ، وتسعة من كل 10 أشخاص مصابون بمرض الذئبة هم من النساء.

قد تكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة إذا كان مرض الذئبة أو أمراض المناعة الذاتية الأخرى منتشرة في عائلتك ، ولكن الذئبة ليست معدية.

كيف يمكنني تشخيص مرض الذئبة؟



نظرًا لأن مرض الذئبة يمكن أن يكون له العديد من الأعراض المختلفة ، فسوف يرغب طبيبك في إلقاء نظرة على تاريخك الطبي على مدار عدد من السنوات.

قد ترغب في حجز موعد أطول مع طبيبك لمناقشة أي أعراض غير مبررة عانيت منها ، في حال كانت هذه الأعراض تساعد في الإبلاغ عن تشخيص محتمل لمرض الذئبة.

سيأخذ الطبيب عادة بعد ذلك عينات من الدم و / أو البول ، وقد يقوم بأخذ خزعة من المنطقة المصابة.

إذا تم تشخيص إصابتك بمرض الذئبة ، فسيتم عادةً إحالتك إلى أخصائي أمراض الروماتيزم الذي سيشرف على رعايتك الطبية.

على الرغم من عدم وجود علاج لمرض الذئبة ، إلا أنه عندما يتم تشخيصه مبكرًا ، يمكن عمل المزيد لعلاج الأعراض ، لذلك إذا كنت تشك في احتمال إصابتك بمرض الذئبة ، فلا تتردد في التحدث إلى الطبيب.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.