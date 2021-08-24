رئيس الأوبرا: 23 ألف مشاهد ضيوف مهرجان القلعة في 9 أيام

أعلن الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا،أن الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء شهدت إقبالا كثيفا من الجمهور بعد مرور 9 أيام من انطلاقها، بحضور 23 ألف مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، لافتا إلى أن دورة المهرجان لهذا العام تضمنت ألوان إبداعية متميزة.



وأضاف رئيس دار الأوبرا المصرية-في تصريحات له اليوم:"أن المهرجان يعكس استجابة الجيل الجديد للرسائل التي تدعو إلى انتقاء المواد الإبداعية الجادة ،مشيرا إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير على الحفلات يعبر عن مكانة دار الأوبرا وفنونها لدى جموع الشعب المصري.



وكانت الليلة التاسعة من المهرجان والتي أقيمت على مسرح المحكى قد شهدت حفلا للمغنى وعازف العود حازم شاهين وفرقته حاكى خلاله الشكل التراثى للموسيقى العربية بأعمال حديثة وبمؤلفات من ألحانه وكلمات أمين حداد وأحمد أمين منها:"مجنون أمنيات، النداء الأخير، جت جت يا مجتش، على الله، ذكر"، بالإضافة إلى أغنية وحدى كلمات عمرو مصطفى وألحان مريم صالح التى شاركت فى أدائها وكذلك فى أغنية الغسالة وعبد الودود كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان الشيخ إمام.



وتألقت بعد ذلك النجمة الشابة كارمن سليمان بمجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة إلى جانب مختارات من أعمالها الخاصة منها:"حبيبي مش حبيبي ، مش هتكلم ، حضن دافي ما يستهلوشي ، لينا رقصة ، لما تشوفك عيني ، سطور حكايتي ، لعبتي ، ربنا يخليك لقلبي ، فيها الحياة ، كلام كلام ، دوارين في الشوارع ، أنا هنا يا ابن الحلال ، مالي وانا مالي وحلوة يا بلدي".