سيبت مراتي وعيالي ..حمدي الكنيسي يكشف رد فعله بعد تعيينه مراسلا حربيا

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تصدر الإعلامي حمدي الكنيسي مؤشرات البحث على جوجل وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي الدولة نفقة علاجة .

ويعد حمدى الكنيسي واحدا من البارزين الذين أعطوا لهذا الوطن الكثير حيث كان شاهدا على انتصار حرب أكتوبر .

وكان حمدى الكنيسي قد كشف في لقاء تلفزيوني سابق على قناة القاهرة والناس مع الإعلامي محمد على خير عن كواليس طلبه أن يكون مراسلا حربيا.

وقال حمدى الكنيسي ": كنت في التلفزيون المصري حينها وفوجئت بالبيان الاول عن حرب أكتوبر ؛ فطلبت من رئيس الإذاعة ان اكون مراسلا حربيا".

أضاف حمدى الكنيسي ": تحدث بعدها رئيسي في العمل مع وزير الاعلام الدكتور عبد القادر حاتم والذي تحمس للفكرة ووافق على الفور ".

تابع :" بعدها عدت إلى المنزل وأخبرت عمي أن يأخذ زوجتي وبناتي الاثنين إلى البلد ؛ لكي أتفرغ للعمل في الحرب ".

اختتم :" وبالفعل سافرت وكان يومي يبدأ من الفجر حيث أجهز التسجيلات وأعود بها في الأيام الأولى إلى المخابرات لكي يتم إذاعتها في أول الليل ".

ما لا تعرفه عن حمدى الكنيسي

ولُقِبَّ حمدي الكنيسي بأشهر المراسلين الحربيين الذين قاموا بتغطية أحداث حرب أكتوبر، وذلك في عام 1973.

بدأ الإعلامي حمدي الكنيسي مشواره المهني في عام 1962، حيث عمل في البداية في مجال التعليم، حيث قام بتدريس الثانوية في تخصص اللغة الإنجليزية.

انتقل حمدي الكنيسي للعمل في مجال الإعلام، حيث عمل في البداية مع إذاعة البرنامج العام، كقارئ نشرة إخبارية، وبعدها انتقل للعمل في مراقبة البرامج الثقافية في نفس الإذاعة.

وانتقل حمدي الكنيسي للعمل في إذاعة صوت العرب، حيث تم تعيينه في منصب مراقب للبرامج الثقافية فيها، وبعدها تم تعيينه في منصب رئيس الشبكة، وفي عام 1988، انتقل حمدي الكنيسي للعمل في إذاعة الشباب والرياضة، حيث تولى منصب المدير العام لها ، وبعدها تولى رئيس مجلس الإدارة بمجلة الإذاعة والتلفزيون.

مجموعة من البرامج المهمة

قدم حمدي الكنيسي مجموعة من البرامج الإذاعية منها: برنامج بعنوان يوميات مراسل حربي، برنامج المجلة الثقافية، برنامج قصاقيص، برنامج صوت المعركة، برنامج تليفون وميكروفون و200 مليون.