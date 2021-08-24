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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن شاب لقى مصرعه صعقا بالكهرباء في الغردقة

أرشيفية
أرشيفية

صرحت النيابة العامة بالغردقة بدفن شاب لقى مصرعه بعد أن صعقه تيار كهربي حيث لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه صعقا بالكهرباء، بمدينة الغردقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.

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 تلقى اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء شريف البيلي، مدير المباحث الجنائية،  بتلقي الرائد إسلام عبد الحميد رئيس مباحث قسم أول الغردقة، بلاغا  بمصرع شاب يدعي " ب م " يبلغ من العمر 22 عاما، نتيجة صعق كهربائي.

 تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

صعق كهربائي النيابة العامة مصرع شاب مباحث قسم أول الغردقة اللواء محي سلامة مدير امن البحر الأحمر

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