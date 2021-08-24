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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تلقى لقاح كورونا .. تفاصيل الحالة الصحية لمحافظ القليوبية

اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

كشف مصدر مسئول بمحافظة القليوبية استقرار الحالة الصحية للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عقب اصابته بفيروس كورونا المستجد.


واشار المصدر الى أن حالة اللواء الهجان العامة مستقرة ويتماثل للشفاء ، ويخضع المحافظ حاليا للعلاج وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، تحت إشراف مديرية الصحة بالقليوبية.


واضاف المصدر ان محافظ القليوبية قد حصل على الجرعة الاولى من لقاح كورونا منذ فترة واصيب اليوم بالفيروس ولكن حالته الصحية مستقرة.


وكانت محافظة القليوبة قد اعلنت انه تقرر تأجيل الدعوة الموجهة لحضور صلاة الجمعة والتي كان من المقرر إقامتها بمسجد ناصر بمدينة بنها بمناسبة العيد القومي للمحافظة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحافظين السابقين، وقيادات تنفيذية وشعبية والتي كان مقررا لها يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس 2021 إلى موعد لاحق نظرا لإصابة اللواء عبد الحميد الهجان بالفيروس.


وكان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية بمدينة بنها وحي غرب شبرا الخيمة في القليوبية، وذلك لمتابعة الأنشطة بمكتبة المنار وأعمال تطوير مبنى صقلية ، ومتابعة سير العمل بخطوط النقل التابعة لجولدن باص والتي تعمل على نقل المواطنين من المحافظة إلى العاصمة الإدارية، ومتابعة سير العمل بمشروع الشبكات الأرضية ومتابعة أعمال التطوير والرصف  أمام المدرسة اليابانية بعزبة الزراعة ومتابعة أعمال تطوير ميدان المحطة، وذلك بمدينة بنها ومتابعة أعمال تطوير  محيط قصر محمد على بحي غرب شبرا الخيمة.


واستهل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة الأنشطة بمكتبة المنار، حيث قام بالتجول داخل أروقة المكتبة وأقسامها المختلفة من قاعات إطلاع للأطفال والكبار وقاعة الحاسب الآلي وقاعة الموسيقى موجها بالتطوير اللازم لأساليب العرض الخاصة بمقتنيات المكتبة.


ووجه المحافظ بتحديث وتطوير أجهزة الحاسب الآلي، وخلال تقفده بمحيط المكتبة من الداخل وجه بعمل صيانة للنافورة مع الاهتمام بالتشجير والتقليم  داخل محيط المكتبة.


واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مبنى صقلية التابع لديوان عام المحافظة، وذلك بإنشاء عدد من المكاتب بالدور الثالث بالمبنى والتي من بينها سيتم إنشاء وحدة الترخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي ستقوم بإصدار شهادات المطابقة للمباني قبل دخول المرافق (المياه، الكهرباء، الغاز) حيث شدد على القائمين على التطوير بسرعة الانتهاء مع إعطاء بعض الملاحظات.


كما تابع محافظ القليوبية سير العمل بخطوط النقل  جولدن باص التابعة لجهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي، والذي سبق تدشينه للتسهيل على المواطنين، وحرصا على راحتهم خلال الانتقال من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة فى ظل انتقال كافة الوزارات والهيئات إلى العاصمة لتقليل الضغط على القاهرة، وخلال الجولة وجه الهجان بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة، في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها، فقد ناشد المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

القليوبية وزير الاوقاف فيروس كورونا المستجد بروتوكول وزارة الصحة محمد مختار جمعة وزير الاوقاف مصدر مسئول

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