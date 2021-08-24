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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: الماسح الضوئى صحح 12 ألف ورقة فى الساعة في امتحانات الثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، إن رحلة تصحيح امتحانات البابل شيت بالثانوية العامة بدأت بالتأكد من بيانات الورقة الامتحانية للطالب بعد مراجعتها من قبل الأعضاء داخل الكنترول، ثم تأتى الخطوة الأولى وهى دخول ورقة البابل شيت على جهاز الماسح الضوئى" السكانر"

وأوضح أن عدد الأجهزة كان كبير وسرعتها كبيرة، قائلا: تصحح 12 ألف ورقة فى الساعة وفى 8 ساعات تصحح قرابة 120 ألف ورقة من البابل شيت وبعض هذه الأجهزة يصحح 90 ألف ورقة، قائل: نتحدث على تصحيح قرابة 6  ملايين ورقة امتحانية بالثانوية العامة.

وأضاف مدير المركز فى فيديو تم بثه، على موقع الوزارة: بمجرد دخول الورق على المساح الضوئى يتم تصويره وبسرعة عالية جدا وتسجيله وكل ورقة بها باركود للتعرف على قاعدة البيانات ثم بعد ذلك وبعد الانتهاء من الماسح الضوئى يعود الورق إلى الكنترول للاحتفاظ به، ومن ثم نسخة حقيقة وأصلية من ورقة الإجابة بعد تصحيحها بجانب النسخة الإلكترونية.

وقال مدير المركز القومي للامتحانات هناك قاعدة مركزية للتصحيح داخل الكنترول وكانت إجابات الطلاب واضحة ولا يوجد شطب كثيرا، لافتا إلى أن التصحيح كان هناك أعضا مدخلين بيانات وعددهم قرابة 375 عضوا. 

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيلمًا وثائقيًا عن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، والتي تمت خلال الفترة من 10 يوليو الماضى وحتى 5 أغسطس الجاري.

وأجرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً هامًا مع الدكتور رمضان محمد رمضان رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لشرح تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات والرد على معظم التساؤلات لدى السادة أولياء الأمور والطلاب بشأن دقة ومصداقية التصحيح الإلكتروني.

ويوضح الفيديو كم العمل الكبير الذي قام به جميع العاملين في الوزارة لإنجاح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021

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