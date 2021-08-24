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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوقع بروتوكول مع " استادات " لتطوير برج المنوفية السياحي

صدى البلد


وقع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بروتوكول تعاون مع شركة استادات لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية ويمثلها   سيف الله كامل الوزيرى وبحضور نائب المحافظ محمد موسى، بشأن تطوير ورفع كفاءة مشروع برج المنوفية السياحي ليكون بمثابة مزاراً سياحياً وترفيهياً يليق بعراقة وأصالة شعب المنوفية .

 وذلك بحق انتفاع لمدة خمسة وعشرون عاماً بمقابل انتفاع للمحافظة باستثمارات تزيد عن (125) مليون جنيه بما يعادل (5) مليون سنوياً ، بالإضافة إلى (20%) من صافى أرباح تشغيل البرج و(5%) مشاركة من صافى أرباح تشغيل الفروع الأخرى التى يتم افتتاحها مقابل استغلال العلامة التجارية للبرج على أى فرع من فروعه داخل محافظات الجمهورية خلال مدة البروتوكول.


يأتي هذا البروتوكول في إطار مجهودات محافظ المنوفية المضنية في استغلال الأصول الغير مستغلة والمملوكة للمحافظة لتعظيم مواردها وخلق مناطق ترفيهية وتوفير فرص عمل، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية في الإستغلال الأمثل لكافة الأصول المملوكة لها بما يحقق النفع العام للدولة ومواطنيها.


 ويتضمن البروتوكول قيام شركة استادات بإدارة واستغلال برج المنوفية (مالياً وإدارياً وفنياً)وفقاً للوائح والقوانين المنظمة والذى يقع بمدخل مدينة قويسنا على الطريق الزراعى القاهرة-اسكندرية على مساحة 12986.28م2 كمنشأة سياحية وترفيهية، مع التزام الطرفين بكافة بنود البروتوكول.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه قد تم الإتفاق على إبقاء العمالة الفعلية التابعة لمشروع برج المنوفية ، على أن تلتزم الشركة بسداد مرتبات العمالة المعينة بالمشروع بدءاً من تاريخ إستلام البرج وتشغيله بصفة منتظمة، وفى حالة نهاية الخدمة الوظيفية للعاملين بالمشروع تتحمل الشركة مستحقاتهم المالية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لشئونهم الوظيفية ضماناً لحقوقهم.


يأتي هذا في إطار حرص المحافظة علي توفير مناخ آمن وجاذب للاستثمارات ودفع عجلة التنمية والتقدم في ربوع المحافظة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وجهود الدولة نحو دعم الاستثمار والمستثمرين.

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محافظ المنوفية المنوفية البرج السياحي قويسنا تطوير

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