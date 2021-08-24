استمرار توافد طلاب الثانوية العامة على التنسيق الإلكتروني بجامعة سوهاج

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، مكاتب التنسيق الإلكترونى للثانوية العامة بالجامعة، وذلك للاطمئنان على سير إجراءات التسجيل للقبول للجامعات فى مرحلتها الأولى.

وقال "عبد الخالق"، إن إدارة الجامعة حرصت على تجهيز المعامل المخصصة لاستقبال الطلاب لتسجيل اختياراتهم للكليات بالمراحل المختلفة للتنسيق عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضح أنه تم تخصيص 200 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الطلاب داخل معامل الجامعة، وتشمل معامل نادى تكنولوجيا المعلومات، معامل بدروم كلية الطب الأكاديمى A.B.C.D، ومعامل مشروع تقويم الطلاب والإمتحانات.

واطمأن "عبد الخالق" خلال جولته على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة لمجابهة تفشى فيروس «كورونا» وذلك بالتعقيم الدورى للمعامل، والتأكد من ارتداء الكمامات من قبل المترددين على المعامل والعاملين بها، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وأولياء الأمور.

والجدير بالذكر أن المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة تنتهي غداً الأربعاء الموافق ٢٥ أغسطس الجاري.