سر هبوط طائرة توم كروز في حديقة منزل عائلة بريطانية

فوجئت عائلة بريطانية بهبوط الممثل الأمريكي توم كروز بطائرته في حديقة منزلهم الخاصة في خطوة صادمة بحسب عدد من المواقع الأجنبية.

لم تتوقع العائلة البريطانية أن موافقتها على هبوط مروحية اضطراريا في حديقة منزلها سيسمح لها بمقابلة نجم هوليوود الشهير صاحب سلسلة أفلام المهام المستحيلة.

أصبحت هذه العائلة البريطانية مشاركة في واحدة من مهام توم كروز المستحيلة، بعدما طلب إذنهم السماح لشخصية مهمة للهبوط بطائرة مروحية لأن المطار القريب مغلق بحسب موقع بي بي سي.

اتضح أن هذا الشخص هو الممثل الأمريكي الشهير توم كروز، الموجود حاليا في المملكة المتحدة لتصوير أحدث أفلام سلسلة المهام المستحيلة.

وكافأ توم كروز هذه العائلة بالتقاط بعض الصور مع أفرادها، ومنح الأطفال جولة بطائرته الخاصة.

كان ظهور توم كروز المفاجيء خطوة سعيد بالنسبة للعائلة، وتوجه للأطفال مباشرة للتحدث معهم ومصافحتهم على طريقة جائحة كورونا، وشكرهم كثيرا على مساعدته.

توم كروز مع العائلة البريطانية

عودة تصوير Mission Impossible

عاد أبطال فيلم Mission Impossible 7 إلى موقع التصوير مرة أخرى في لندن نهاية يوليو الماضي، لاستكمال العمل الذي توقف فترة طويلة بسبب جائحة كورونا، بحسب موقع ديلي ميل.

ظهر توم كروز بطل سلسلة أفلام المهمة المستحيلة بين الحشود في لندن الذين حرصوا على محاصرة إحدى الفنادق لمشاهدة كواليس تصوير Mission Impossible 7، والتقاط الصور مع بطلهم المقرب.

توم كروز الذي يبلغ من العمر 59، استمتع بإجازته من التصوير التي قاربت الشهرين بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، بين فريق العمل تسبب تفي توقفه وتأجيل عودته عدة مرات.

استغل بطل Mission Impossible 7 فترة الإجازة للاحتفال بعيد ميلاده، وحضور عدد من المناسبات العامة والرياضية، واستمتع بعطلة على متن يخت فاخر ما منحه فرصة لاستعادة نشاطه والعودة لإنهاء فيلمه الأبرز.

حرص توم كروز على إلقاء التحية على الجمهور الذي وصل عدده إلى حوالي 200 فرد، والتقاط الصور معهم على مدار ساعة مع الحفاظ على المسافة الآمنة، وتفاعل بشكل مميز معهم ولم يكن في عجلة من أمره على الإطلاق.

وزع فريق عمل Mission Impossible 7 الأقنعة الطبية على الحشد الذي تجمع حول الفندق ونصحهم بعدم الاقتراب منه، قبل أن يحضر بنفسه ويحرص على إلقاء التحية بقبضته على الأطفال.