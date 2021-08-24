عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سر هبوط طائرة توم كروز في حديقة منزل عائلة بريطانية

توم كروز مع أطفال
توم كروز مع أطفال العائلة البريطانية

فوجئت عائلة بريطانية بهبوط الممثل الأمريكي توم كروز بطائرته في حديقة منزلهم الخاصة في خطوة صادمة بحسب عدد من المواقع الأجنبية.

لم تتوقع العائلة البريطانية أن موافقتها على هبوط مروحية اضطراريا في حديقة منزلها سيسمح لها بمقابلة نجم هوليوود الشهير صاحب سلسلة أفلام المهام المستحيلة. 

أصبحت هذه العائلة البريطانية مشاركة في واحدة من مهام توم كروز المستحيلة، بعدما طلب إذنهم السماح لشخصية مهمة للهبوط بطائرة مروحية لأن المطار القريب مغلق بحسب موقع بي بي سي. 

اتضح أن هذا الشخص هو الممثل الأمريكي الشهير توم كروز، الموجود حاليا في المملكة المتحدة لتصوير أحدث أفلام سلسلة المهام المستحيلة. 

وكافأ توم كروز هذه العائلة بالتقاط بعض الصور مع أفرادها، ومنح الأطفال جولة بطائرته الخاصة. 

كان ظهور توم كروز المفاجيء خطوة سعيد بالنسبة للعائلة، وتوجه للأطفال مباشرة للتحدث معهم ومصافحتهم على طريقة جائحة كورونا، وشكرهم كثيرا على مساعدته. 

توم كروز مع العائلة البريطانية

عودة تصوير Mission Impossible

عاد أبطال فيلم Mission Impossible 7 إلى موقع التصوير مرة أخرى في لندن نهاية يوليو الماضي، لاستكمال العمل الذي توقف فترة طويلة بسبب جائحة كورونا، بحسب موقع ديلي ميل.

ظهر توم كروز بطل سلسلة أفلام المهمة المستحيلة بين الحشود في لندن الذين حرصوا على محاصرة إحدى الفنادق لمشاهدة كواليس تصوير Mission Impossible 7، والتقاط الصور مع بطلهم المقرب. 

توم كروز الذي يبلغ من العمر 59، استمتع بإجازته من التصوير التي قاربت الشهرين بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، بين فريق العمل تسبب تفي توقفه وتأجيل عودته عدة مرات.

استغل بطل Mission Impossible 7 فترة الإجازة للاحتفال بعيد ميلاده، وحضور عدد من المناسبات العامة والرياضية، واستمتع بعطلة على متن يخت فاخر ما منحه فرصة لاستعادة نشاطه والعودة لإنهاء فيلمه الأبرز. 

حرص توم كروز على إلقاء التحية على الجمهور الذي وصل عدده إلى حوالي 200 فرد، والتقاط الصور معهم على مدار ساعة مع الحفاظ على المسافة الآمنة، وتفاعل بشكل مميز معهم ولم يكن في عجلة من أمره على الإطلاق. 

وزع فريق عمل Mission Impossible 7 الأقنعة الطبية على الحشد الذي تجمع حول الفندق ونصحهم بعدم الاقتراب منه، قبل أن يحضر بنفسه ويحرص على إلقاء التحية بقبضته على الأطفال. 

توم كروز أفلام توم كروز هبوط مروحية توم كروز سلسلة أفلام المهام المستحيلة مروحية توم كروز

ترشيحاتنا

سرقوا التوك توك ودبحوه.. أسرة شهيد لقمة العيش بالدقهلية تروي تفاصيل مقتله..فيديو

حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. تعرف على عقوبات المخالفين بقانون السايس

الرئيس السيسي وتطوير التعليم .. من هنا تبدأ قضية تشكيل وعي الأمة

أمن الساحل الأفريقي واتفاقيات ثنائية.. تفاصيل مباحثات شكري مع وزير خارجية سيراليون

تأجيل جلسة محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989

"المنتجين الزراعيين" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن وموعد انخفاضها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاد جريشة يطلق قذائفه: مش هشتغل فى الأهلى أو الزمالك .. رئيس الكاف ظلمنى وربنا قعّده فى البيت|حوار

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

شوبير يحسم الجدل حول رحيل مدرب الأهلي

الصحة: إجراءات قانونية أول سبتمبر ضد من يمتنع عن تلقي لقاح كورونا

حكم الزوجة التي تفضل أهلها على أهل زوجها ..الإفتاء تجيب

السعودية تكشف عن حدث أثري كبير.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو

فيديو جراف.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بكروت الفيزا

بعد وصول المتحور الهندي إلى مصر.. كيف تقي نفسك من سلالة دلتا

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ