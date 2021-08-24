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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب عن عودة المصريين من أفغانستان: المواطن على رأس أولويات الدولة

النائب احمد بهاء
النائب احمد بهاء شلبي

قال النائب احمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، والبعثة الأزهرية، ومسئولي السفارة المصرية، تؤكد امتلاك مصر للقدرة والقوة التي تمكنها من حماية مواطنيها في أي مكان في العالم باعتباره علي رأس أولويات الدولة المصرية.
 

وأكد "شلبي"، في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، علي أن حرص القيادة السياسية المصرية علي حياة المواطن بإعتباره "خط أحمر"، ليس بجديد علي المصريين، حيث أصدرت توجيهات رئاسية من قبل لنقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة، والمصريين العالقين في كل دول العالم نتيجة جائحة كورونا .
 

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، علي أن الاستجابة السريعة من الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج، يعكس إيمانها العميق باعتبار المواطن المصري " ثرورة"،  وأن حمايته ونجدته "حق واجب".
 

وأوضح شلبي، أنه رغم الاحداث المتسارعة فى أفغانستان وصعوبة الاوضاع الانسانية في كابول، ما جعل دول كثيرة عجزت عن إجلاء رعاياها أو تخرجهم من هناك حتي هذه اللحظة، إلا أن مؤسسات الدولة المصرية كعادتها قادرة علي انجار الصعاب، في ظل حرص الرئيس السيسى فى الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين في الداخل والخارج.


كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بعودة الجالية المصرية من أفغانستان، وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامر بإرسال طائرة عسكرية لإعادة الجالية المصرية، البعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصري من أفغانستان، على متن طائرة عسكرية مصرية، وقالت القوات المسلحة إن التجهيزات على أعلى مستوى بتوفير تأمين طبي وإداري لنقلهم.

أفغانستان الرئيس السيسي القوات المسلحة مجلس النواب جائحة كورونا

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