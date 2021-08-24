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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاركو يكشف عن حقيقة المفاوضات لضم نجوم من الأهلي والزمالك

صدى البلد

كشف عاطف حنفي مدير الكرة في نادي فاركو حقيقة مفاوضات النادي لضم عدد من النجوم للفريق للتدعيم عقب صعود الفريق للدوري المصري الممتاز

وأضاف عاطف حنفي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت  أن فاركو لم يتواصل مع الاهلي أو الزمالك رسميا لضم اي من نجوم الفريقين ولكن ما يحدث مجرد عروض من بعض الوكلاء

 

وتابع أن الجهاز الفني للفريق يختار بعض اللاعبين للانضمام للفريق مشددا على أن الحديث عن انضمام أي للاعب لا يتم الا بالتنسيق مع الجهاز الفني 

 

وأكمل أن فاركو ينتظر لنهاية الموسم لحسم اموره خاصة وان النادي يعمل بشكل احترافي ولن يفاوض اي للاعب الا من خلال ناديه والحديث عن رغبة النادي في ضم للاعبين على مستوى عال صحيح 

 

وتابع أن الفريق هدفه الأول هو الحفاظ على مكانه في الدوري المصري لموسم جديد وهذا لن يتم إلا من خلال وجود نجوم مميزين داخل الفريق 

 

ويلتقي الزمالك بفريق الإنتاج الحربي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز، باستاد الدفاع الجوي.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 76 نقطة، وبفارق 4 نقاط، عن غريمه التلقيدي الأهلي.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي ببطولة الدوري المصري الممتاز
حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

الزمالك اتحاد الكرة الأهلي والزمالك الدوري المصري فاركو

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