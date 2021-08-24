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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة عام.. تكليف «عفاف عاشور» بالعمل مديراً لأملاك كفر الشيخ

عفاف عاشور مديراً
عفاف عاشور مديراً لأملاك كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 812 لسنة 2021م، بتكليف الـدكتورة عفاف مبروك محمود  عاشور، للعمل مديراً لمنطقة أملاك كفر الشيخ لمدة عام لحين شغل الوظيفة طبقاً للقانون.

 

وتضمن القرار، أيضاً، إنهاء إعارة، رضا محمود إبراهيم خليل، مـن العمل مديرًا لمنطقة أملاك كفر الشيخ، وعودته إلى جهة عمله الأصلية بمديرية الزراعة بكفر الشيخ لبلوغه السن القانونية للمعاش في 5 سبتمبر المقبل، وبناءً على رغبته.

 

جدير بالذكر أن الدكتورة عفاف عاشور، حاصلة على درجة الدكتوراه في اللغة العربية، وحاصلة على العديد من الدورات التدريبية بوزارة التنمية المحلية.

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كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الزراعة جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين

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