د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

إن صورة الخروج من باغرام في جنح الظلام ستكون الصورة التي لن ينساها التاريخ و نموذج مخزي للاتفاقيات التي تمت في الدوحة ، إن التخلي الأمريكي عن أفغانستان ، رغم أنه مبرر ، بالنظر إلى آراء الشعب الأمريكي فأن عدم النجاح في هذا الصراع ، له تأثير عميق في الشرق الأوسط ، الذي يجاور أفغانستان ويعتمد بشكل متساوٍ على الوجود الأمني ​​الأمريكي، فزعماء المنطقة الآن يشككون بشكل حتمي في قوة بقاء الأمريكيين وإرادتهم، يمكن استغلال هذه الشكوك من قبل كل من الإيرانيين والروس لتقويض النظام الأمني العالمي ​​بقيادة الولايات المتحدة بالإضافة إلى ذلك ، فإن العالم العربي ، الذي نجح بشكل عام في السنوات الخمس الماضية بمساعدة أمريكية في تحييد الحركات الإسلامية المتشددة ، سوف يخشى أن تستلهم هذه الحركات نجاح طالبان وتظهر هذه الحركات مجددا

من المؤكد أن استيلاء طالبان على البلاد مرة أخرى سوف يؤدي الي تحويل أفغانستان إلى ملاذ آمن للإرهابيين ، حيث يعتقد أنها تحافظ على علاقات متينة مع القاعدة، وانه سوف يهدد الاستيلاء هذا أيضا علي مسار التقدم المحرز في تأمين حقوق النساء والفتيات، علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون عامل لتزايد عدم الاستقرار الداخلي ، والنزوح الجماعي للاجئين ، وسوف تؤدي الأزمة الإنسانية المتزايدة، الي تداعيات إقليمية مع استجابة البلدان المجاورة، بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن تتنافس كل من باكستان والهند وإيران وروسيا على النفوذ في كابول ومع الجهات الفاعلة دون الوطنية

يمثل الوضع الذي يتكشف في أفغانستان مأساة إنسانية ، وللأسف ستزداد سوءًا، عندما نفكر في التداعيات الاستراتيجية والجيوسياسية لاستيلاء طالبان على السلطة ، يجب ألا نغفل عن التكاليف البشرية لأفغانستان والأرواح التي فقدت ، والحريات التي خسرت ، ودمرت الأحلام ، ويجب أن نتذكر دائما أن الولايات المتحدةالأمريكية، تتحمل مسؤولية كبيرة عن هذه المحنة التي يعيشها الشعب الافغاني ، والمأساة الأفغانية ، وان أي تحليل يجب أن يبدأ بهذا الواقع، فبعد ما يقرب من عقدين من العمل الجاد والنشاط وإعادة بناء المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني والشركات التي تقودها أو تملكها النساء ، تتعرض الأفغانيات لتفقد معظم حقوقهن وحرياتهن الأساسية في ظل حكم طالبان.

ماذا يعني انهيار أفغانستان لمصالح الولايات المتحدة؟ أولئك الذين يرغبون في رؤية الأمور في ضوء ذلك سوف ينظرون إلى سقوط حكومة أشرف غني باعتباره مؤشرًا إضافيًا على تضاؤل ​​القوة والنفوذ الأمريكي سوف تفسر باكستان هذا على أنه تأكيد على عدم موثوقية أمريكا كحليف، من المرجح أن تشعر الصين وروسيا بالرضا عن هذا الإذلال العلني لمنافسهما الرئيسي ، على الرغم من أنه إذا انتصر طالبان في أفغانستان أدى إلى تشجيع التطرف في أماكن أخرى في المنطقة ، فقد يكون لديهم أفكار أخرى حول رحيل الجيش الأمريكي.

وفي الإشارات الأولى لما يمكن أن يبدو عليه حكم طالبان في أفغانستان في القرن الحادي والعشرين ، وعد عضو في اللجنة الثقافية للجماعة بالعفو عن أولئك الذين عارضوا طالبان وقال إنه سيظل مسموحًا للنساء بالعمل والدراسة، لكن العديد من الأفغان شككوا في هذه التأكيدات واستمروا في محاولة مغادرة البلاد مع استئناف رحلات الإجلاء في مطار كابول وذلك حسب ما اوردته وكالة أسوشيتد برس، وقد دافع الرئيس جو بايدن عن الانسحاب العسكري للولايات المتحدة في خطاب ألقاه في البيت الأبيض ، معترفًا بأن الانسحاب كان كان فوضويًا، لكنه قال إنه متمسك بقرار إنهاء تورط الولايات المتحدة في الحرب، كما قال بايدن إن القوات الأفغانية أبدت عدم استعدادها للقتال رغم سنوات من الدعم الأمريكي وفقا لما نشرته نيويورك تايمز.

قال مسؤول في البنتاغون إن الولايات المتحدة تخطط لإجلاء حوالي 22 ألف من المتقدمين للحصول على تأشيرات خاصة للأفغان الذين ساعدوا المجهود الحربي الأمريكي، وقد منعت نقاط التفتيش التي أقامتها طالبان العديد من الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى مطار كابول وفقا لما ذكرته وول ستريت جورنال، وقد أعلن مسؤول فيدرالي هندي ، أن الهند قدمت تأشيرة إلكترونية طارئة للأفغان الذين يرغبون في دخول البلاد وأن أولئك الذين يتقدمون سيخضعون لفحص أمني

حيث تواصلت عمليات النقل الجوي من كابول مع إحكام قبضة طالبان عليها وقدتم إجلاء أكثر من ثمانية عشر ألف شخص من أفغانستان منذ سيطرة طالبان على كابول ، وذلك بحسب مسؤول في حلف شمال الأطلسي وفقا لوكاة رويترز ، وقد شددت طالبان قبضتها ، وقمعت الاحتجاجات وقتلت أحد أفراد عائلة صحفي من دويتشه فيله وفقا لرواية نيويورك تايمز ، وقد خلص تقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية إلى أن مقاتلي طالبان قتلوا تسعة رجال من عرقية الهزارة في يوليو الماضي ووصفت المنظمة الحقوقية عمليات القتل بأنها مؤشر مرعب على حكم طالبان وفقا ل بي بي سي

حيث اندلعت احتجاجات متعددة ضد طالبان في أنحاء أفغانستان ، بما في ذلك كابول وقد قُتل العديد من المتظاهرين في محافظة كونار الشرقية وفقا لبيان رويترز ، وعلى صعيد منفصل ، أجلت الولايات المتحدة وحلفاء غربيون آخرون ما يقرب من ثمانية آلاف شخص من كابول منذ يوم الأحد الماضي وفقا لرويترز ، وبدعم من الولايات المتحدة ، سيمنع صندوق النقد الدولي تحويل 450 مليون دولار من الأموال إلى أفغانستان في أعقاب استيلاء طالبان السلطة ، وقد نفى الرئيس الأفغاني أشرف غني ، متحدثًا من دولة الإمارات العربية المتحدة ، التقارير التي تفيد بأنه أخذ مبالغ كبيرة معه عندما فر من أفغانستان يوم الأحد. وقال أيضا إنه يجري محادثات للعودة إلى البلاد

وقد وصل كابل، الملا عبد الغني بردار ، الزعيم السياسي الأعلى لطالبان ، إلى أفغانستان قادما من قطر في غضون ذلك ، قال متحدث باسم طالبان في مؤتمر صحفي إن الحركة تهدف إلى إقامة علاقات منتظمة مع الدول الأخرى وستسمح للمرأة بالمشاركة في المجتمع في حدود الشريعة الإسلامية، وبحسب ما ورد ضرب مقاتلو طالبان المتظاهرين في جلال أباد، وفجروا تمثالًا لعدو سياسي من الهزارة قتلته الجماعة في التسعينيات وفقى لأسوشيتد برس

بعد أن رفضت حكومة طالبان تسليم الزعيم الإرهابي أسامة بن لادن في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 للقاعدة ، غزت الولايات المتحدة أفغانستان. فقدت قيادة طالبان بسرعة السيطرة على البلاد وانتقلت إلى جنوب أفغانستان وعبر الحدود إلى باكستان. من هناك ، شنوا تمردًا ضد الحكومة المدعومة من الغرب في كابول ، وقوات الأمن الوطني الأفغانية ، وقوات التحالف الدولي.

قد يكون سقوط كابول بمثابة نهاية لعصر القوة العالمية للولايات المتحدة،إنها ليست مجرد هزيمة ملحمية للولايات المتحدة،.فقد يكون سقوط كابول بمثابة نهاية لعصر القوة العالمية للولايات المتحدة، ففي الأربعينيات من القرن الماضي ، أطلقت الولايات المتحدة الإنقاذ العظيم للمساعدة في تحرير أوروبا الغربية من آلة الحرب النازية القوية، ثم استخدمت قوتها البرية والبحرية والجوية الشاسعة لهزيمة الإمبراطورية اليابانية الهائلة في شرق آسيا، بعد ثمانين عامًا ، تشارك الولايات المتحدة فيما قد يسميه المؤرخون يومًا ما "تراجعًا كبيرًا" من ميليشيا متطرفة ليس لديها قوة جوية أو دروع ومدفعية كبيرة ، في واحدة من أفقر البلدان في العالم

في فبراير 2020 ، بعد أكثر من عام من المفاوضات المباشرة ، وقعت الحكومة الأمريكية وطالبان اتفاقية سلام تحدد جدولًا زمنيًا لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وبموجب الاتفاقية ، تعهدت الولايات المتحدة بسحب القوات الأمريكية إلى ما يقرب من 8500 في غضون 135 يومًا وإكمال الانسحاب الكامل في غضون أربعة عشر شهرًا. وفي المقابل ، تعهدت طالبان بمنع الجماعات الإرهابية من استخدام الأراضي الواقعة تحت سيطرتها والدخول في مفاوضات مع الحكومة الأفغانية.

وقد أدت الإدارة السيئة للانسحاب العسكري والدبلوماسي، للولايات المتحدة وهزيمة القوات الأفغانية من قبل طالبان إلى الإضرار بسمعة الولايات المتحدة من حيث الكفاءة والموثوقية كشريك في حين أن مستقبل أفغانستان غير واضح ، فإن جيرانها والقوى الكبرى المجاورة خاصة باكستان والصين وإيران والهند وروسيا سيكون لها دور كبير تلعبه توقع أن تنشط إسلام أباد وبكين بشكل خاص في محاولة تشكيل الحكومة الجديدة في كابول وإدارة آثارها الدولية. سيكون قادة الصين حساسين بشكل خاص لاحتواء انتشار عدم الاستقرار والإرهاب الدولي ، وفي حين أنهم سيترددون بشدة في الانخراط في نوع بناء الدولة الذي حاولت الولايات المتحدة بناءه على مدى العقدين الماضيين ، فإنهم سيسعون إلى تعظيم مظهر الصينيين، والانحدار الأمريكي.