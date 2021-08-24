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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التتويج بالدوري.. احتفالات عارمة لجماهير الزمالك بالفوز داخل مقر النادي.. فيديو وصور

صدى البلد

احتفل جماهير القلعة البيضاء داخل نادي الزمالك بالفوز ببطولة الدوري الممتاز رقم 13 في تاريخه، بعد انتهاء مباراة اليوم امام الإنتاج الحربي بالفوز بهدفين مقابل لا شيء.

 

وشهدت الاحتفالات، إطلاق الألعاب النارية والهتاف باسم لاعبي الزمالك، اعترافا بالأداء المشرف وسط ضغوطات كثيرة.

 

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13  في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

 

ونعرض لكم تاريخ بطولات الزمالك في الدوري المصري : 

حقق نادي الزمالك أول لقب في بطولة الدورى المصري الممتاز موسم 1959-60 ليكون الابيض أول فريق يحقق اللقب غير النادي الاهلي الذي حققه 9 مرات

وتفوق الزمالك علي الترسانة صاحب المركز الثاني في الدورى الممتاز موسم 1959-60 وحصد الاهلي المركز الثالث برصيد 22 نقطة .


ثاني القاب الزمالك في بطولة الدوري المصري موسم 1963-64

نجح نادي الزمالك في تحقيق لقب الدوري الممتاز بعد الفوز علي الترسانة في المباراة النهائي

وكان الدورى في ذلك الوقت يتكون من مجموعتين وإحتل النادي الاهلي المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الاولى .


موسم 1964-65 
للمرة الاولى في تاريخ نادي الزمالك يحقق لقب بطولة الدوري للمرة الثانية علي التوالي

حقق الزمالك اللقب بعد صدارةته الترتيب برصيد 35 نقطة بينما حقق الاهلي المركز الرابع برصيد 25 نقطة

موسم 1977-78 
بعد غياب عن لقب المسابقة في 6 مناسبات عاد الزمالك لتحقيق لقب الدورى بفارق الاهداف عن الاهلي

موسم 1983-84 
حقق نادي الزمالك البطولة متفوقا علي الاهلي بنقطتين فقط بعد غياب خمس مواسم

موسم 1987-88 
حقق نادي الزمالك لقبة السادس بفارق الاهداف عن النادي الاهلي

موسم 1991-92 
اللقب السابع لنادي الزمالك متفوقا علي الاسماعيلي بفارق ثلاث نقاط فقط بينما حل الاهلي في المركز الرابع برصيد 30 نقطة

موسم 1992-93 
للمرة الثانية في تاريخ الزمالك يحقق لقب الدورى المصري الممتاز مرتين متتاليتين

حقق الزمالك اللقب برصيد 45 نقطة بينماء جاء الاهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة

الزمالك كان أقوي خط هجوم برصيد 51 هدف وأقوي خط دفاع بـ 11 هدف

موسم 2000-2001

بعد غياب دام 7 مواسم حقق الزمالك أخيرا لقب الدورى المصري برصيد 65 نقطة متفوقا علي الاهلي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة .

موسم 2002-2003 
غياب الزمالك لم يطول تلك المرة ونجح في تحقيق اللقب بفارق نقطة وحيدة عن الاهلي .

2003-2004 
للمرة الثالثة يحقق الزمالك لقب الدورى مرتين متتاليتين

وتوج الزمالك باللقب بفارق 7 نقاط عن الاهلي الوصيف

2014-2015 
بعد 8 بطولات حققها النادي الاهلي عاد الزمالك لمنصة تتويج الدوري المصري

إحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة وجاء الاهلي في المركز الثاني برصيد 78 نقطة

2020-2021
بعد خمس بطولات حققها الاهلي عاد الزمالك لتحقيق بطولة الدورى المصري . 


ويواجه نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري .

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 79 نقطة .
 

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