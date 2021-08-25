في ذكرى ميلاد مدحت السباعي.. تعرف على ابنته الفنانة المعروفة

تحل اليوم الأربعاء 25 أغسطس، ذكرى ميلاد المخرج الراحل مدحت السباعي الذى قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التى تظل علامة فى مشواره الفنى.

مدحت السباعي وابنته ناهد السباعي

المخرج مدحت السباعى والد الفنانة ناهد السباعي، وزوج المنتجة ناهد فريد شوقي، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، وهو أيضا ابن الشاعر الكبير عبدالمنعم السباعي، الذي تغنى بشعره كبار المطربين مثل أم كلثوم وعبدالوهاب ونجاة وشادية.

أعمال مدحت السباعي

وقد أخرج بعض المسلسلات والأفلام، وفي بداية مشواره أخرج فيلم "وقيدت ضد مجهول" عام 1981 وفيلم "الجريح" عام 1985 و"حارة الجوهري" عام 1987، و"امرأة آيلة للسقوط" عام 1992 وفيلم "ثلاثة على مائدة الدم" عام 1994.

وفي عام 2013 أخرج مسلسل "نظرية الجوافة"، وهو من تأليفه أيضًا، والذى شهد اول تعاون بينه وابنته ناهد السباعى، وتوفى مدحت فى 22 مايو 2014 عن عمر يناهز 65 عاما، إثر تعرضه لوعكة صحية.

حياة مدحت السباعي

ولد المخرج الراحل في 25 أغسطس عام 1949 لأسرة فنية أدبية، فوالده هو اللواء عبد المنعم السباعي، الذي كتب أشهر وأشجي الأغاني التي تغنت بها كبار المطربين والمطربات مثل أم كلثوم وعبد الوهاب وشادية ونجاة الصغيرة.

اتجه المخرج الراحل إلي عالم الإخراج، فقد أخرج في بداية مشواره الفني العديد من الأفلام والمسلسلات ومنها فيلم قيدت ضد مجهول عام 1981 وفيلم الجريح عام 1985 فيلم حارة الجوهري عام 1987 حيث تركت أفلامه بصمة واضحة في تاريخه كصانع افلام والتي تنوعت ألوانها، فقد أخرج بعد ذلك فيلم امرأة آيلة للسقوط عام 1992 وفيلم ثلاثة علي مائدة الدم كما اخرج مسلسل (نظرية الجوافة ) الذي قام باخراجه وتاليفه قبل رحيله بعام واحد في عام 2013.

تزوج من المنتجة ناهد فريد شوقي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة الراحلة هدي سلطان، وانجب منها ابنتان هن الفنانة الشابة ناهد السباعي ونجوي السباعي.

جنازة مدحت السباعي

وفي 21 مايو عام 2014 شعيت وسط حضور كبير ومشاركة واسعة من الفنانين من مسجد مصطفي محمود بالمهندسين جنازة المخرج مدحت السباعي، حيث رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 65 عاما إثر تعرضه لوعكة صحية، وكان السباعي قد دخل غرفة العناية المركزة قبل شهرين من رحيله بمستشفي الانجلو بعد تعرضه لجلطة في المخ.