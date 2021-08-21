فى ذكرى وفاة محمد عبد المطلب.. حفظ القران وكرمه الرئيس جمال عبد الناصر

يوافق اليوم ذكرى وفاة الملحن والفنان الراحل محمد عبد المطلب الذي أثرى الفن المصري بمئات الأعمال التي مازالت حاضرة حتى اليوم، ومتعلقة في أذهان المستمعين.

ولد محمد عبد المطلب يوم 13 أغسطس لعام 1910 في شبراخيت بمحافظة البحير.

حفط الفنان محمد عبد المطلب القرآن واستمع إلى الأسطوانات في قهاوي البلدة.

طلب شقيق الفنان محمد عبد المطلب من دواد حسني أن يضمه الى المذهبجية في تخته، ثم غنى بعدها في مسرح بديعة 1932.

كان للفنان محمد عب المطلب موقف مع الفنان محمد عبد الوهاب حيث قام بتعينه في فرقته.

ومن أبرز أغانى الفنان محمد عبد المطلب "البحر زاد"، "يا ليلة بيضا"، "تسلم إيدين اللي اشترى"، "حبيتك وبحبك"، "قلت لا بوكي"، "يا حاسدين الناس"، "ساكن في حي السيدة"، "يا أهل المحبة"، "ودع هواك"، "اسأل مرة عليه"، "الناس المغرمين"، شفت حبيبي"، "مابيسألشي عليه أبدا"، "ودع هواك"، "بتسألني بحبك ليه"، و"أنا مالي"، "يا حبايب هللو" ، كما غنى من ألحان الموسيقار فريد الأطرش وكلمات إسماعيل الحبروك اغنية الأفراح "ياليلة فرحنا طولي" .

بلغ رصيد الفنان محمد عبد المطلب ما يزيد عن ألف أغنية بداية من بتسألنى بحبك ليه ووصولا إلى اسأل على مرة.

حصل الفنان محمد عبد المطلب على وسام الجمهورية من الرئيس عبد الناصر عام 1964.