تحذيرات صادمة| جائحة مماثلة لكورونا تضرب العالم خلال 60 عاما.. تفاصيل

قال الدكتور أشرف عقبة ، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس ، إن هناك مؤشرات عالمية وتحذيرات من جائحة مماثلة لكورونا تضرب العالم خلال 60 عاما وهذه توقعات خيالية بعض الشئ خاصة أنه يصعب حتى توقع تحورات كورونا الحالى مما يصعب من فكرة توقعات مستقبلية لجائحة أخرى.



وأضاف " عقبة " ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء ، أن هذه التوقعات العلمية تطلق الرعب فى قلوب المواطنين فى دول العالم ، لافتا إلى أن تحورات فيروس كورونا تحدث نتيجة تكاثر خلايا الفيروس داخل خلايا الانسان والتى ينتج عنها ظهور السلالات الجديدة التى نتابعها حاليا ولا يجوز أن نتوقع ظهور سلالة جديدة وخصائصها وتحوراتها .



ولفت إلى أن الدراسات العلمية تمت بناءا على السنوات الماضية كان يحدث العديد من الجوائح الفيروسية التى تصيب كافة بلدان العالم وذلك سواء من خلال البكتريا الملاريا ، الكوليرا ، لافتا إلى أن الفيروس عامل ممرض ومن الممكن أن تحدث تغيرات فى خصائص هذه الفيروسات من الممكن ان تجعلها جائحة وتصيب بها بلدان دول العالم .



وتابع أن التغيرات المناخية من تغير درجات الحرارة ، فيضانات ، سيول إضافة إلى تغير طبيعة تكوين الكائنات الحية و التعاملات الشخصية بين الأفراد والاستعمال الخاطئ والعشوائى للأدوية الطبية بشكل غير مدروس من الممكن ان تؤدى إلى ظهور بعض الفيروسات والبكتيريا .

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 153 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 236228 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 194 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 286735 من ضمنهم 236228 حالة تم شفاؤها، و 16683 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: