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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يتابع أحوال مصابي فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق

الوزير يجتمع مع رئيس
الوزير يجتمع مع رئيس لجنة الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم بمكتبه بديوان الوزارة، مع كل من الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمستشار عمرو حسين رئيس اتحاد كرة السرعة؛ لاستعراض أخر التطورات المتعلقة بالحالة الصحية للاعبي ولاعبات كرة السرعة بمركز شباب دسوق أثر الحادث الأليم الذي تعرضوا له .

أكد الوزير أنه يتم المتابعة اليومية لحالات المصابين أثناء تواجدهم بالمستشفى الجامعي بالمنوفية، والاطمئنان على تحسن حالتهم الصحية، ومتابعة تنفيذ كل الإجراءات الطبية اللازمة معهم، مشيداً بدور محافظي المنوفية وكفر الشيخ فى المتابعة الدائمة للمصابين، وكذا التنسيق مع التعليم العالي وجامعة المنوفية في توفير كافة المستلزمات، واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للحالات المصابة.

نوه الدكتور أشرف صبحي الى أنه تم تكليف كل من مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ومدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بالتواصل مع أولياء أمور الحالات المصابة، وطمأنتهم على تحسن الحالات الصحية لأبنائهم، وتقديم كل الدعم والمساندة لهم، معرباً عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

التعليم العالي مجلس النواب الشباب والرياضة جامعة المنوفية وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي كرة السرعة مركز شباب دسوق

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