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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروة نصر تطرح «الفرحة» عبر «يوتيوب».. فيديو

مروة نصر
مروة نصر

طرحت الفنانة مروة نصر عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أغنية “الفرحة”، وهى واحدة من أغاني ألبومها الجديد.

"الفرحة" كلمات أحمد شتا، وألحان حسن علي، وتوزيع فادي بدر، وإنتاج محمد علام “كيوب ميوزك ميكس”، وماستر خالد رؤوف، وقد قام بتصميمها محمود طارق على طريقه "اللاريكس أنيميشن"، وهي ضمن أغاني ألبوم "بره المقارنة".
وقد تم طرح البوستر الدعائي للأغنية لأول مرة بطريقة jbf المتحركة.

 

وتأتي أغنية "الفرحة" ضمن ألبوم "بره المقارنة" الذي تقوم مروة نصر بطرحه خلال صيف ٢٠٢١، ويتكون من ١٠ أغان يتم طرحها على فترات مختلفة خلال موسم الصيف، وقد تعاونت فيه مع عدد من أهم الشعراء منهم تامر حسين و جمال الخولي وأحمد المالكي وأحمد علاء الدين ومحمد مصطفى ملك وأحمد شتا وطاهر كامل.

ومن الملحنين إيهاب عبد الواحد وعزيز الشافعي وسامر أبو طالب ومودي سعيد وأحمد محي ومصطفى شكري.
ومن الموزعين نادر حمدي وفهد وأحمد إبراهيم وأسامة عبد الهادي وزووووم ومحمد شفيق وفادي بدر.

من ألبوم بره المقارنة.. مروة نصر تطرح البرومو الدعائي لأغنية الفرحة

 

أعمال مروة نصر


كان آخر أعمال مروة نصر الفنية هو تتر برنامج "اطبخ مع المشاهير" الذي قدمه السيناريست تامر حبيب ويستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن والمشاهير.

الأغنية بعنوان "اطبخ مع النجوم" كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زووم، ورؤية فنية وتنفيذ محمد علام، وتم تسجيل الآلات الموسيقية بشكل جديد ومختلف فى تركيا مع العازف Hulusi GÖKMEŞE.

"اطبخ مع المشاهير" برنامج ترفيهي يستضيف الشيف  اللبناني الشهير ريتشارد، ويقوم بتقديمه  السيناريست الشهير تامر حبيب، ويستضيف خلال شهر رمضان عددا كبيرا من النجوم الذين يكشفون عددا من المفاجآت خلال حلقات البرنامج الذي من المقرر عرضه على أحد أشهر التطبيقات.

مروة نصر عزيز الشافعي محمد علام نجوم الفن أحمد علاء الدين أعمال مروة نصر سامر أبو طالب إيهاب عبد الواحد برة المقارنة

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من ألبوم بره المقارنة.. مروة نصر تطرح البرومو الدعائي لأغنية الفرحة

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