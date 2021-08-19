من ألبوم بره المقارنة.. مروة نصر تطرح البرومو الدعائي لأغنية الفرحة

يستعد المنتج محمد علام لطرح أول أغاني ألبوم "بره المقارنة" للمطربة مروة نصر بعنوان "الفرحة" فقد طرح اليوم البوستر والبرومو الدعائي للأغنية والذي من المقرر طرحها الأربعاء القادم علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقميه .

"الفرحة" كلمات أحمد شتا وألحان حسن علي توزيع فادي بدر وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك ميكس وماستر خالد رؤوف وقد قام بتصميمها محمود طارق علي طريقه اللاريكس انيميشن وهي ضمن أغاني البوم "برة المقارنة"

وقد تم طرح البوستر الدعائي للأغنية لأول مرة بطريقة jbf المتحركة.

وتعتبر اغنيه "الفرحة" ضمن البوم "بره المقارنة" التي تقوم "مروه" بطرحه خلال صيف ٢٠٢١ ويتكون من ١٠ أغان يتم طرحهم علي فترات مختلفة خلال موسم الصيف وقد تعاونت فيه مع عدد من اهم الشعراء منهم تامر حسين و جمال الخولي واحمد المالكي و احمد علاء الدين و محمد مصطفي ملك واحمد شتا و طاهر كامل.

ومن الملحنين إيهاب عبد الواحد وعزيز الشافعي وسامر ابو طالب و مودي سعيد و احمد محي ومصطفي شكري .

ومن الموزعين نادر حمدي وفهد و احمد إبراهيم وأسامه عبد الهادي و زووووم و محمد شفيق و فادي بدر.

أعمال مروة نصر

كان آخر أعمال مروة نصر الفنية هو تتر برنامج "اطبخ مع المشاهير" الذي قدمه السيناريست تامر حبيب ويستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والمشاهير.

الأغنية بعنوان "اطبخ مع النجوم" كلمات أحمد حسن راؤول ، الحان سامر أبو طالب، توزيع زووم ، ورؤية فنية وتنفيذ محمد علام وتم تسجيل الآلات الموسيقية بشكل جديد ومختلف فى تركيا مع العازف Hulusi GÖKMEŞE.

"اطبخ مع المشاهير" برنامج ترفيهي يستضيف الشيف اللبناني الشهير ريتشارد ويقوم بتقديمه السيناريست الشهير تامر حبيب ويستضيف خلال شهر رمضان عددا كبيرا من النجوم الذين يكشفون عددا من المفاجآت خلال حلقات البرنامج الذي من المقرر عرضه على أحد أشهر التطبيقات بالوطن العربي.

انت حلالي

كانت الفنانة مروة نصر طرحت أغنياتها بعنوان "انت حلالي" احتفالا بعيد الحب، ولاقت إعجاب العديد من الجماهير قائلين: أفضل أغنية بعيد الحب ، أغنية روعة ، كلمات ليس لها مثيل.

"أنت حلالي" كلمات طاهر كمال وألحان أحمد محي وتوزيع زووم وإنتاج محمد علام كيوب ميوزيك وهندسة صوتية خالد رؤوف وهي ضمن أغاني ألبومها الغنائي القادم "حلوة السهرة".

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