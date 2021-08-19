عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من ألبوم بره المقارنة.. مروة نصر تطرح البرومو الدعائي لأغنية الفرحة

مروة نصر
مروة نصر

يستعد المنتج محمد علام لطرح أول أغاني ألبوم "بره المقارنة" للمطربة مروة نصر بعنوان "الفرحة" فقد طرح اليوم البوستر والبرومو الدعائي للأغنية والذي من المقرر طرحها  الأربعاء القادم علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقميه .

"الفرحة" كلمات أحمد شتا وألحان حسن علي توزيع فادي بدر وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك ميكس وماستر خالد رؤوف وقد قام بتصميمها محمود طارق علي طريقه اللاريكس انيميشن وهي ضمن أغاني البوم "برة المقارنة"
وقد تم طرح البوستر الدعائي للأغنية لأول مرة بطريقة jbf المتحركة.

txt

أغنية إتقل لـ عمرو دياب تتصدر iTunes مصر

txt

أحمد جمال يطرح أغنية إنتى عجبانى.. فيديو

وتعتبر اغنيه "الفرحة" ضمن البوم "بره المقارنة" التي تقوم "مروه" بطرحه خلال صيف ٢٠٢١ ويتكون من ١٠ أغان يتم طرحهم علي فترات مختلفة خلال موسم الصيف وقد تعاونت فيه مع عدد من اهم الشعراء منهم تامر حسين و جمال الخولي واحمد المالكي و احمد علاء الدين و محمد مصطفي ملك واحمد شتا و طاهر كامل.

ومن الملحنين إيهاب عبد الواحد وعزيز الشافعي وسامر ابو طالب و مودي سعيد و احمد محي ومصطفي شكري .
ومن الموزعين نادر حمدي وفهد و احمد إبراهيم وأسامه عبد الهادي و زووووم و محمد شفيق و فادي بدر.

 

أعمال مروة نصر

كان آخر أعمال مروة نصر الفنية هو تتر برنامج "اطبخ مع المشاهير" الذي قدمه السيناريست تامر حبيب ويستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والمشاهير.

الأغنية بعنوان "اطبخ مع النجوم" كلمات أحمد حسن راؤول ، الحان سامر أبو طالب، توزيع زووم ، ورؤية فنية وتنفيذ محمد علام  وتم تسجيل الآلات الموسيقية بشكل جديد ومختلف فى تركيا مع العازف Hulusi GÖKMEŞE.

"اطبخ مع المشاهير" برنامج ترفيهي يستضيف الشيف  اللبناني الشهير ريتشارد ويقوم بتقديمه  السيناريست الشهير تامر حبيب ويستضيف خلال شهر رمضان عددا كبيرا من النجوم  الذين يكشفون عددا من المفاجآت خلال حلقات البرنامج الذي من المقرر عرضه على أحد أشهر التطبيقات بالوطن العربي.

 

انت حلالي 

كانت الفنانة مروة نصر طرحت أغنياتها بعنوان "انت حلالي" احتفالا بعيد الحب، ولاقت إعجاب العديد من الجماهير قائلين: أفضل أغنية بعيد الحب ، أغنية روعة ، كلمات ليس لها مثيل. 

"أنت حلالي" كلمات طاهر كمال وألحان أحمد محي وتوزيع زووم وإنتاج محمد علام كيوب ميوزيك وهندسة صوتية خالد رؤوف وهي ضمن أغاني ألبومها الغنائي القادم "حلوة السهرة".

IMG-20210819-WA0035
IMG-20210819-WA0035
IMG-20210819-WA0033
IMG-20210819-WA0033
IMG-20210819-WA0034
IMG-20210819-WA0034
IMG-20210819-WA0032
IMG-20210819-WA0032
IMG-20210819-WA0031
IMG-20210819-WA0031
مروة نصر مروة نصر الفرحة برة المقارنة أعمال مروة نصر

موضوعات متعلقة

حمو بيكا VS الموسيقيين.. مشاكل بدأت باقتحام النقابة وانتهت بتحرير محضر

محاضر ضد النجوم.. محمد الشرنوبي الأحدث والقبض على حسن شاكوش

أخبار الفن| ياسمين الخطيب تتخلى عن العزل الصحي.. تعليق جديد من عمر كمال على نتيجة الثانوية العامة

في ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. بدأ بـ المونولوج ودخل الفن بالصدفة

النتيجة ليست نهاية المطاف.. تعليق جديد من عمر كمال على الثانوية العامة

في ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. رحل قبل أن يشاهد آخر أعماله

في ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. قصة هجومه على مقالب رامز جلال

رغم إصابتها بكورونا.. ياسمين الخطيب تتخلى عن العزل الصحي بسبب الزمالك

ترشيحاتنا

الصديق وقت الضيق.. مصر والأردن تساعدان لبنان بالغاز والكهرباء

إخلاء منطقة الكونجرس الأمريكي بسبب سيارة مشبوهة

مستقبل المحترفين المصريين | ليفربول يغري صلاح براتب أسطوري.. والنني على أعتاب الرحيل

هل هناك صلاة التوبة للتكفير عن الذنوب؟.. الإفتاء تجيب

حماية المستهلك يحذر من منتجات تخسيس بالأسواق غير مصرح بها

عدم قبول طعن «الأولمبية» على قرار حل اتحاد كرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

وزير التعليم ينفي زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية 3%

أزمة التفويت تشتعل.. المقاصة يشكو مالك وادى دجلة لوزير الرياضة رسميا

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

بعد الجدل السائد.. مصدر يحسم مصير توقيع إيهاب جلال لبيراميدز رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

فيديو

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

فيديوجراف.. مفيش مستحيل .. قصة نجاح أكبر طالبة سنا في الثانوية العامة

5 نصائح لحماية ابنك من الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: نقطة نور وسط العتمة

د. محمد حجاب يكتب: كليات القمة بين الوهم والحقيقة

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ