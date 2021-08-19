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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية إتقل لـ عمرو دياب تتصدر iTunes مصر

عمرو دياب
عمرو دياب

عبّر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عن سعادته بنجاح أغنية الهضبة الجديدة “إتقل” والذي تعد التعاون الأول بينهما.

 

كتب أحمد إبراهيم، عبر حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “صباح الفل .. أغنية #إتقل للهضبة #عمرودياب تتصدر iTunes مصر بمجرد إتاحتها في مصر”.

 

وتصدر هاشتاج #عمرو_دياب للهضبة عمرو دياب مؤشرات البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وشارك منشئوه في تغريدات للهضبة، احتوت على مقاطع فيديو من حفلاته وأغنيات أخرى، تزامنًا مع ترقب موعد طرح ألبومه.

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طرح النجم الكبير عمرو دياب، أغنيته الجديدة "إتقل" ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية، الأغنية تعد هي ثاني أغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية "الدنيا بترقص".

"اتقل" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وظهر عمرو دياب في الأغنية وسط أجواء صيفية مبهجة، ورافقه في الغناء جمهوره على إيقاعات الأغنية الراقصة.

يذكر أن الهضبة كان طرح منذ أيام أغنية "الدنيا بترقص" وهي من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

ونجح الهضبة في تصدر قائمة الأكثر استماعا على تطبيق "أنغامي" فور طرح أغنيته "الدنيا بترقص" .

 

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عمرو دياب للهضبة عمرو دياب احمد ابراهيم تامر حسين iTunes مصر إتقل

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