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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتقل.. عمرو دياب يثير جدل متابعيه على تويتر بعد آخر كليباته

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدر هاشتاج #عمرو_دياب للهضبة عمرو دياب مؤشرات البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وشارك منشئوه في تغريدات للهضبة، احتوت على مقاطع فيديو من حفلاته وأغنيات أخرى، تزامنًا مع ترقب موعد طرح ألبومه. 

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تريند x خبر.. عمرو دياب يتصدر التريند بأغنية "أتقل".. جمهور الأهلي يطالب بالنجمة العاشرة

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عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "اتقل"

كليب اتقل 

طرح النجم الكبير عمرو دياب، أغنيته الجديدة "إتقل" ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية، الأغنية تعد هي ثاني أغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية "الدنيا بترقص".

"اتقل" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وظهر عمرو دياب في الأغنية وسط أجواء صيفية مبهجة، ورافقه في الغناء جمهوره على إيقاعات الأغنية الراقصة.

يذكر أن الهضبة كان طرح منذ أيام أغنية "الدنيا بترقص" وهي من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

ونجح الهضبة في تصدر قائمة الأكثر استماعا على تطبيق "أنغامي" فور طرح أغنيته "الدنيا بترقص" .

 

كليب الدنيا بترقص

من جهة أخرى، تخطى كليب الدنيا بترقص للهضبة عمرو دياب الـ 5 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية بـ يوتيوب.

وطرح الفنان عمرو دياب كليب أغنية جديدة له باسم الدنيا بترقص ونشره على حسابه بموقع فيسبوك، بمناسبة الموسم الصيفي قبل أيام من طرح ألبومه الجديد. 

أغنية الدنيا بترقص للفنان عمرو دياب من كلمات ملاك عادل،  وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، و مهندس صوت أمير محروس. 

شاركت الفنانة هدى المفتي في فيديو كليب أغنية الدنيا بترقص كموديل، وتم تصويرها على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

 

موعد ألبوم عمرو دياب الجديد

كشف الشاعر تامر حسين عن موعد ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد الذي يطرحه بمناسبة الموسم الصيفي، في تجربة متكررة للهضبة على مدار السنوات الماضية. 

كتب تامر حسين عبر حسابه على موقع فيسبوك منشور مبهم ومشوق حول بداية الموسم الصيفي الغنائي قائلا:" الصيف هيبدأ يبقى نار"، في إشارة إلى بدء طرح الأغاني الجديدة. 

ربط الجمهور بين منشور تامر حسين وألبوم عمرو دياب الجديد، وردا على سؤال أحد المتابعين حول موعد طرح أغاني الهضبة الجديدة، وكان رده "الشهر الجاي". 

وأوضح تامر حسين أنه يشارك في ألبوم الهضبة بأغنياته كالمعتاد، لكن الأغنية المقرر طرحها في البداية ليست من كلماته، كما يستعد لتقديم أغاني في ألبوم محمد حماقي المقرر طرحه قريبا أيضا. 

طرح الفنان عمرو دياب ألبوم " يا أنا يا لأ"، في صيف 2020، وحقق نجاحا كبيرا بأغنياته التي كان من أبرزها محسود، شكرا، طبل، فاكرني يا حب، بتهزر.

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