تريند x خبر.. عمرو دياب يتصدر التريند بأغنية "أتقل".. جمهور الأهلي يطالب بالنجمة العاشرة

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عمرو دياب يتصدر التريند بأحدث أغاني الصيف "أتقل"

تصدر هاشتاج اغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة “اتقل” تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وغرد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا معبرين عن اعجابهم بالأغنية.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات ايجابية بسعادة عارمة بأغنية تتناسب مع أجواء الصيف.

جدير بالذكر أن، النجم الكبير عمرو دياب، طرح أغنيته الجديدة "إتقل" ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية، الأغنية تعد هي ثاني أغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية "الدنيا بترقص".

"اتقل" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

جمهوركم يستحق.. هاشتاج العاشرة يا أهلي يتصدر تويتر قبل ساعات على النهائي

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج “العاشرة لجمهورك يا أهلي” لدعم الفريق في نهائي دوري أبطال افريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثؤ تداولا، وتفاعل معه عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء ومشجعي كرة القدم المصرية.

وتقام مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين النادي الاهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي غدا السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب .

فريق كايزر تشيفز صعد الي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مباراتي نصف النهائي .