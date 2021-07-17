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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمهوركم يستحق.. هاشتاج العاشرة يا أهلي يتصدر تويتر قبل ساعات على النهائي

صدى البلد

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج “العاشرة لجمهورك يا أهلي” لدعم الفريق في نهائي دوري أبطال افريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثؤ تداولا، وتفاعل معه عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء ومشجعي كرة القدم المصرية.

 

وتقام مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين النادي الاهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي غدا السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب . 

 

فريق كايزر تشيفز صعد الي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مباراتي نصف النهائي .

وتضم قائمة الأهلي في المغرب 28 لاعبًا هم:


حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. 
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

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