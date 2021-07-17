عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يتصدر التريند بأحدث أغاني الصيف "أتقل"

صدى البلد

تصدر هاشتاج اغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة “اتقل” تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وغرد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا معبرين عن اعجابهم بالأغنية.

 

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات ايجابية بسعادة عارمة بأغنية تتناسب مع أجواء الصيف.

 

جدير بالذكر أن، النجم الكبير عمرو دياب، طرح أغنيته الجديدة "إتقل" ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية، الأغنية تعد هي ثاني أغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية "الدنيا بترقص". 

 

"اتقل" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

 

وظهر عمرو دياب في الأغنية وسط أجواء صيفية مبهجة، ورافقه في الغناء جمهوره على إيقاعات الأغنية الراقصة.

 

يذكر أن الهضبة كان طرح منذ أيام أغنية "الدنيا بترقص" وهي من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

 

ونجح الهضبة في تصدر قائمة الأكثر استماعا على تطبيق "أنغامي" فور طرح أغنيته "الدنيا بترقص" .

عمرو دياب أغنية إتقل اعلان عمرو دياب الجديد اغاني الصيف اغاني عمرو دياب اعمال عمرو دياب

ترشيحاتنا

في بداية جولته الرعوية بالمنيا.. رئيس الإنجيلية يرسم قسًّا لطوخ وينصب آخرا لبني عمران ويجتمع بمجمع ملوي

أهم الاخبار .. خناقة حمو بيكا .. ونتيجة مباراة بيراميدز ضد المقاولون

كنيسة العذراء سيدة الكرمل تحتفل بعيد سيدة الكرمل

أول قرار من نقابة المهن التمثيلية بعد أزمة فيلم "مش أنا"..فيديو

العراق.. قبيلة قاتل الهاشمي تتبرأ منه وتطالب بالقصاص

أخبار الرياضة | قائد فريق كايزر تشيفز السابق يتحدث عن نهائي إفريقيا وريال مدريد يطلب التعاقد مع محمد صلاح وبيراميدز يعود لمنصة الفوز من جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

تحذير أمريكي جديد بشأن الصراع في إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا مش شمتان .. صدى البلد يكرم محمد رشاد عن أحدث أغانيه

تكريم أسما شريف منير في صدى البلد عن برنامج أنا وبنتي

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

فيديو

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ