تعرف على موعد ألبوم عمرو دياب الجديد

كشف الشاعر تامر حسين عن موعد ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد الذي يطرحه بمناسبة الموسم الصيفي، في تجربة متكررة للهضبة على مدار السنوات الماضية.

كتب تامر حسين عبر حسابه على موقع فيسبوك منشور مبهم ومشوق حول بداية الموسم الصيفي الغنائي قائلا:" الصيف هيبدء يبقى نار"، في إشارة إلى بدء طرح الأغاني الجديدة.

ربط الجمهور بين منشور تامر حسين وألبوم عمرو دياب الجديد، وردا على سؤال أحد المتابعين حول موعد طرح أغاني الهضبة الجديدة، وكان رده "الشهر الجاي".

وأوضح تامر حسين على أنه يشارك في ألبوم الهضبة بأغنياته كالمعتاد، لكن الأغنية المقرر طرحها في البداية ليست من كلماته، كما يستعد لتقديم أغاني في ألبوم محمد حماقي المقرر طرحه قريبا أيضا.

طرح الفنان عمرو دياب ألبوم " يا أنا يا لأ"، في صيف 2020، وحقق نجاحا كبيرا بأغنياته التي كان من أبرزها محسود، شكرا، طبل، فاكرني ياحب، بتهزر.

وقال تامر حسين، في تصريحات سابقة منذ أيام مع برنامج صباحك ومطرحك على محطة راديو 9090، إن ألبوم عمرو دياب يحمل العديد من المفاجآت، وسيطرح خلال موسم الصيف، مؤكدا أنه يتعاون أيضا مع محمد حماقى فى ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا.

وكشف تامر حسين عن استعداده لتقديم أغنية وطنية جديدة من ألحان صديقه عزيز الشافعي، بصوت الفنان حسين الجسمي، مشيرا إلى عدم تقاضيه أجرا عن هذا العمل.

أغاني تامر حسين

طرح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أغنية جديدة منذ يومين، وهي “لو سمحتوا” من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

كما طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل"، وهي أغنية مقسوم من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية "الساعة اتنين بالليل" هي الأغنية الثالثة من ألبوم الديفا سميرة سعيد، والتي قررت طرحه كأغانٍ سينجل علي مدار الشهور المقبلة، حيث بدأت بالأغنية الرومانسية "بحب معاك"، والتى حققت 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على موقع “يوتيوب”، وهى من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.