كل ما تريد معرفته عن مسلسل عمرو دياب الجديد على نتفليكس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر بدء تصوير مسلسل عمرو دياب الجديد على نتفليكس من إخراج طارق العريان.

مسلسل عمرو دياب الجديد

منصة نتفليكس كانت قد أعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشروع درامي ضخم من بطولة الفنان عمرو دياب ما يمثل عودته للدراما بعد غياب 27 عاما، منذ حوالي عام وتحديدا في أغسطس 2020.

وقالت منصة نتفليكس في بيانها آنذاك تعليقا على مسلسل عمرو دياب الجديد : "يعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب 27 عاما منذ قيامه بدور أدهم في فيلم ضحك ولعب وجد وحب.. ونحن على ثقة أن هذا التعاون الجديد سيجعل الجمهور في غاية السعادة ليرى عودة النجم العالمي عمرو دياب من خلال هذا العمل الدرامي".

تفاصيل مسلسل الهضبة

وأعرب عمرو دياب عن شعوره قائلا:" أنا سعيد جدا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسورا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدا مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله" بحسب ما جاء في البيان الرسمي المنشور على موقع المنصة.

حقيقة بدء تصوير مسلسل عمرو دياب

لكن انقطعت أخبار مسلسل عمرو دياب مع نتفليكس منذ ذلك الحين، وقال الكاتب والسيناريست تامر حبيب في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد من قبل، إن مشروع مسلسل عمرو دياب مع منصة نتفليكس مازال قائما ولم يتم إلغائه، لكنه مؤجل بحسب وصفه.

مسلسل الهضبة

وأضاف تامر حبيب إنه لم يستقر على شكل السرد النهائي لـ مسلسل عمرو دياب ضحك ولعب وجد وحب ولم يتواصل مع مسئولي نتفليكس أو الهضبة بشأنه مؤخرا.

وقالت مصادر خاصة لموقع صدى البلد، إن الأخبار المتداولة حول بدء تصوير المسلسل غير صحيحة، وإنه سيتم الإعلان عن الأمر فور وقوعه.

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