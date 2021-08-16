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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

أحد قادة الجيش الإثيوبي
أحد قادة الجيش الإثيوبي

أسرت قوات تيجراي مجموعة من القوات التابعة لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ومن بينهم عقيدان بارزان في الجيش الإثيوبي.

تفاصيل خدعة تيجراي 

كما أسرت قوات تحرير شعب تيجراي شاحنة من المواطنين قالت إنهم جندوا بالقوة الجبرية من قبل حكومة إقليم أمهرة المتحالفة مع آبي أحمد.

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وأظهر مقطع فيديو أن المواطنين المجندين أغلبهم من كبار السن ولا يرتدون حتى أحذية.

واستعرضت قناة "تيجراي اليوم" الناطقة بالعربية صور الأسرى وبينهم عقيدان

تحالفات عسكرية للإطاحة بـ آبي أحمد 

وقال زعيم جماعة مسلحة في إثيوبيا إن قواته أقامت تحالفًا عسكريًا مع قوات تيجراي، التي تتقدم الآن باتجاه أديس أبابا، حيث امتد الصراع الذي اندلع في إقليم تيجراي منذ 9 أشهر إلى أجزاء أخرى في إثيوبيا. 

ووفقا لوكالة أسوشيتد بريس الأمريكية، قال زعيم جيش تحرير أورومو كومسا ديريبا، المعروف أيضًا باسم جال مارو  اليوم الأربعاء: "الحل الوحيد الآن هو الإطاحة بهذه الحكومة عسكريًا، والتحدث باللغة التي يريدون التحدث بها". 

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قبضة تيجراي 

والتحالف العسكري ضد حكومة أبي أحمد هو علامة أخرى على اتساع نطاق صراع تيجراي، وذلك بعد تداعيات سياسية بين رئيس الوزراء أبي أحمد وزعماء تيجراي الذين هيمنوا على حكومة إثيوبيا لما يقرب من ثلاثة عقود. 

وقال زعيم مكتب الشؤون القانونية إن الاتفاق تم التوصل إليه قبل أسابيع قليلة بعد أن اقترحته قوات تيجراي ، وقال دريبا "اتفقنا على مستوى من التفاهم للتعاون ضد نفس العدو وخاصة في التعاون العسكري. 

مذابح آبي أحمد 

ويخوض الجيش الإثيوبي عمليات عسكرية ضد قوات تيجراي التي تكافح لتحرير شعب عرقية تيجراي الواقعة شمال البلاد، التي دمر الجيش الإثيوبي مناطق واسعة منها ونفذ عمليات قتل وحشي ضد المواطنين هناك على مدى تسعة أشهر منذ انطلاق العمليات العسكرية في نوفمبر من العام الماضي، وسط إدانات عالمية لتلك العمليات والمذابح التي ينفذها الجيش الإثيوبي بأمر من رئيس الوزراء آبي أحمد ونظامه الذي تحالف مع الجيش الإريتري وسمح له بتنفيذ مذابح ضد مدنيين في إقليم تيجراي.

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وللمزيد حول الضربة القاصمة لـ الجيش الإثيوبي والتحالفات العسكرية الجديدة ضده في عموم إثيوبيا لإسقاط نظامه شاهد الفيديوجراف التالي: 

تيجراي أبي أحمد قوات تيجراي اثيوبيا الجيش الإثيوبي

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