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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

حريق القدس
حريق القدس

حريق القدس المحتلة .. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع حريق ضخم سريع الانتشار أمس الأحد في منطقة تسمى موشاف بيت مئير على مشارق مدينة القدس المحتلة. 

تفاصيل حريق القدس المحتلة

سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخلت منازل في قرى عدة عند أطراف القدس المحتلة بسبب حريق القدس الذي اشتعل في مناطقة مليئة بالأشجار. 

وأصيب 3 إسرائيليين نتيجة حريق القدس المحتلة، إلا أن الإصابات جاءت خفيفة جراء استنشاقهم الدخان. 

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ويعمل أكثر من 14 فريقًا من طواقم الإطفاء الإسرائيلية منذ بعد ظهر الأحد على محاولة إخماد حريق القدس الكبير الذي بدأ يصل لعدد من المنازل الإسرائيلية.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أنه تم إخلاء 5 قرى تقع غربي القدس هي بيت مئير وشويفا وكيسالون وجفعات يعاريم ورامات رازيل، وتم إجلاء السكان واغلاق الطرق. 

ويحاول عشرات من عناصر الإطفاء إخماد نيران حريق القدس إلى جانب طائرات لمكافحة الحرائق، حيث شاركت طائرة إسرائيلية ضخمة بدون طيار تابعة لـ “سلاح الجو” في محاولات إخماد الحريق. 

كما ساعدت مروحيات عسكرية في عملية إخلاء مرضى من مستشفى “ايتانيم” الذي تقترب منه حرائق إسرائيل. 

ولم تعرف إلى الآن أسباب حرائق إسرائيل، علما بأن تل أبيب تشهد في الصيف حرائق عدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. 

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وأصدر المتحدث باسم جهاز الإطفاء في القدس بيانا قال فيه: "حريق القدس يتمدد سريعا بسبب الرياح القوية وقد استدعينا عناصر إطفاء من مناطق عدة لمساعدتنا".

وقال قائد جهاز الإطفاء في المنطقة، نسيم تويتو، خلال مؤتمر صحفي متلفز "إن حرائق إسرائيل أحد أكبر الحرائق في منطقة القدس منذ سنوات". 

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اجتماعا مع مسؤولي الأجهزة الأمنية خصص للحريق، وفق بيان لمكتبه.

وأورد الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي باللغة العربية على تويتر أن بينيت أوعز لوزارة الدفاع والجيش بمساعدة "قوات الإطفاء والطوارئ لإخماد حرائق القدس وفق الحاجة وبلا قيود". 

ونشر العديد من مستخدمي تويتر في القدس وبالقرب منها صورا لسحابة كبيرة من الدخان تندلع من حول بيت مائير حوالي 10 كيلومترات غرب القدس حيث اندلعت حرائق القدس وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.

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وللمزيد حول حرائق القدس وعدد ضحايا الحريق شاهد الفيديوجراف التالي:

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