أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

رأس السنة الهجرية 2021، من العجيب أنه رغم احتفالنا اليوم برأس السنة الهجرية لعام 1443 هـ ومرور كل هذه السنوات الطويلة، لكن مازال هناك الكثير من الأسرار عن رأس السنة الهجرية التي تخفي عن معظمنا، سواء كانت أسرار رأس السنة الهجرية هذه متعلقة بصيامها أو باستجابة الدعاء فيها أو حتى سبب تسميتها أو حتى ما حدث فيها من أحداث عظام جعلت رأس السنة الهجرية في المحرم رغم أن هجرة الرسول لم تكن بهذا الشهر الكريم، كل هذا يزيد أسرار رأس السنة الهجرية .

رأس السنة الهجرية 2021

رأس السنة الهجرية 2021 ، يحتفل المسلمون اليوم، الإثنين الموافق غرة شهر المحرم لعام 1443 هـ، و9 من أغسطس 2021م، برأس السنة الهجرية، وكذلك بـ هجرة الرسول للمدينة .

قصة هجرة النبي محمد

قصة هجرة النبي محمد رغم أنها لم تكن في شهر المحرم، وإنما في شهر ربيع الأول، فإن الأمر يختلط على الكثيرين، وتعد فرصة جيدة لفتح أسرار الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة ، وتصحيح الأفكار والاعتقادات، بشأن شهر المحرم الهجري، وما يتعلق بها من أسرار، من حيث سبب اختيار هذا الشهر ليكون بداية التأريخ لسنة هجرية جديدة، وارتباطه بالهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة في أذهان البعض، فضلاً عن تلك القصص المرتبطة بـ الهجرة للمدينة من الحمامتين وخيوط العنكبوت أمام الغار، وماذا منع الكفار من اقتحام بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقتله، وأسرار أخرى كثيرة.

الحكمة من افتتاح السنة الهجرية بالمحرم

الحكمة من افتتاح السنة الهجرية بالمحرم ، ورد أن السر في جعل شهر المحرم هو أول السنة الهجرية مع أن الهجرة للمدينة لم تكن في المحرم وكانت في ربيع، حيث كان سيدنا عمر بن الخطاب "رضى الله تعالى عنه" بعد أن جمع الصحابة يقول إن الله جعل شهر المحرم أول السنة الهجرية لأنه الشهر الذي يلي شهر الحج مباشرة، حيث يعود الناس من الحج وقد غفر الله لهم ذنوبهم وقد بدأوا حياةً جديدة كلها أمل وصدق مع الله فكانت هذه سنة عُمرية.

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