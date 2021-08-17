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احذر لدغات البعوض المصاب.. أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس زيكا.. فيديوجراف

أعراض فيروس زيكا
أعراض فيروس زيكا

أعراض فيروس زيكا لا تظهر سوى في نحو 20% فقط من المصابين بهذا المرض، بينما يظل 80% من المصابين بـ مرض زيكا بلا أعراض. 

أعراض مرض زيكا

وتشبه أعراض فيروس زيكا إلى حد بعيد عدوى فيروس حمى الضنك والشيكونجونيا، وعدوى فيروس زيكا هي مرض تنقله النواقل وتنتشر عن طريق لدغة بعوضة مصابة بالفيروس تسمى الزاعجة، وفيروس زيكا هو فيروس RNA وحيد الخيط من جنس Flavivirus وعائلة Flaviviridae، وهي عائلة تشمل فيروس حمى الضنك والفيروس الأصفر وفيروس غرب النيل وفيروس الشيكونجونيا.  

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متلازمة زيكا 

وتتضمن أعراض عدوى فيروس زيكا حمى منخفضة الدرجة وطفحا جلديًا ونتوءات صغيرة بارزة وألما مفصليًا أو ألمًا في المفاصل. 

كما تشمل أعراض عدوى فروس زيكا التهاب الملتحمة غير القيحي، وإفرازات مائية من العين دون احمرار أو حمى أو ألم، وصداع الرأس وآلام في المعدة وإسهال وتورم وغثيان وألم في العضلات. 

وتتضمن بعض الطرق الأخرى التي تنتقل من خلالها عدوى فيروس زيكا ما يلي: “سوائل الجسم مثل البول واللعاب والدم والسائل السلوي والسائل النخاعي وحليب الثدي أو أثناء عمليات نقل الدم أو زراعة الأعضاء”.

وتبدأ أعراض عدوى فيروس زيكا بشكل رئيسي بعد 2-12 يومًا من اللدغة، وعادة ما يتم حلها في غضون 2-7 أيام.  

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أعراض متلازمة زيكا 

أثناء الحمل قد تكون أعراض فيروس زيكا خفيفة وغير مصحوبة بأعراض لدى العديد من الأفراد، ومع ذلك في النساء الحوامل يمكن أن تكون عدوى فيروس زيكا قاتلة لحديثي الولادة؛ لأنها مرتبطة باضطرابات خلقية شديدة نتيجة مرض زيكا ، تسمى متلازمة زيكا الخلقية (CZS). 

وعادة ما يحدث انتقال فيروس زيكا إلى البشر عندما يلدغ بعوض الزاعجة المصاب (مثل الزاعجة المصرية والزاعجة البيضاء) البشر وينقلون الفيروس إلى أجسادهم.  

وتشمل الاضطرابات إصابة الجهاز العصبي المركزي وتقييد نمو الجنين، مثل صغر الرأس، والتدهور المعرفي، وقصور المشيمة، وكذلك موت الجنين. 

ويمكن أن تحدث عدوى فيروس زيكا لدى النساء الحوامل في أي ثلاثة أشهر، ومع ذلك إذا تم تشخيص العدوى في الأشهر الثلاثة الأولى، يوصى بالإجهاض . 

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وللمزيد حول أعراض عدوى متلازمة زيكا، شاهد الفيديوجراف التالي: 

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