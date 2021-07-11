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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. حفل زفاف يتحول إلى مأتم في الشرقية "فيديوجراف"

جنازة عروس ههيا المتوفاة
جنازة عروس ههيا المتوفاة

عروس الشرقية أو عروس الجنة .. هكذا وُصفت العروس الشابة خلود أحمد غياتي التي توفيت قبل أيام من زفافها بمدينة ههيا في الشرقية ، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.   

عروس الجنة

وخيّم الحزن على أهالي محافظة الشرقية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول صور جنازة عروس الجنة .  

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وروت سيدة من القرية تفاصيل ما حدث قائلة إن عروس الجنة المتوفاة خلود أحمد غياتي كانت تستعد لحفل الزفاف خلال أيام، وتم نقل الأثاث إلى منزل العريس، وسط فرحة عارمة من العروس وأسرتها وأهالي القرية، بحسب سكاي نيوز عربية .

وأضافت السيدة أن الفتاة المتوفاة خلود أحمد غياتي توجهت لحضور حفل زفاف إحدى صديقاتها وكانت تشعر بسعادة غامرة، وفجأة سقطت على الأرض مغشيًا عليها، وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي. 

سبب وفاة عروس ههيا 

وتبين في المستشفى أن عروس الشرقية كانت تعاني من أنيميا حادة، وتم حجزها لتلقي العلاج اللازم، وبعد مرور 6 أيام لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى. 

وأشارت إلى أن الحزن خيّم على القرية فور تلقي سكانها خبر وفاة عروس الشرقية التي كانت تتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة. 

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وعن مشهد الجنازة المؤثر أشارت السيدة إلى أن جنازة عروس الشرقية أبكت جميع أهالي القرية، حيث اصطف المعزون أمام منزلها، وحملوا جثمان العروس الشابة، ووضعوا الورود و"طرحة" الزفاف على النعش في مشهد مؤثر، أدمى قلوب الجميع على عروس ههيا . 

ولفتت إلى أن جنازة عروس ههيا كانت مهيبة، إذ شارك فيها الصغير والكبير، فضلا عن عدد من أهالي القرى المجاورة. 

وعقب انتهاء مراسم الدفن تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الشرقية إلى سرادق عزاء كبير، وسط دعوات لها بالرحمة والمغفرة. 

وعلّقت سيدة من أهالي القرية قائلة عن عروس الشرقية : "ربنا يرحمها ويصبر أهلها وزوجها، هذه الفتاة قتلت الفرحة بداخلنا بعد أن تحول فرحها إلى جنازة "، بينما كتبت فتاة أخرى: "في الجنة يا حبيبتي إن شاء الله عروس الجنة ". 

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وللمزيد حول ملابسات وفاة عروس ههيا وسبب وفاتها بشكل مفاجئ قبل حفل زفافها بعدة أيام شاهد الفيديوجراف التالي: 

الشرقية عروس الشرقية عروس ههيا عروس الجنة خلود أحمد غياتي

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