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استوصوا بالنساء خيرا.. السيسي يوجه رسالة للعالم الإسلامي.. فيديوجراف

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في مؤتمر المرأة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته، بالمشاركة في افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لـ منظمة التعاون الإسلامي للمرأة الذي تستضيفه مصر في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعكس صورة مصر الحديثة ونهضتها، وتؤكد ميلاد جمهوريتها الجديدة التي تتسع للجميع. 

كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر المرأة

وأكد الرئيس السيسي أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته معظم دولنا في مجال المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة ، إلا أننا نرى أن هناك الكثير من العمل في هذا المجال يمكن إنجازه حتى تتمتع المرأة بمكانتها اللائقة في المجتمع.

وعن تمكين المرأة أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه اليوم المؤتمر الوزاري الثامن لـ منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، "اننا اليوم أمام فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة في الإسلام، وذلك عبر التعاون في هذا المجال.. وتسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من معدلات تمكين المرأة وصول المرأة إلى المواقع القيادية وتمكينها في جميع المجالات". 

وأوضح الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوزاري الثامن لـ منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، أن مصر تتسع للجميع دون أي تمييز أو تفرقة، تحت ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة والمواطنة، معقباً: "تتشرف مصر برئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة، لدول منظمة التعاون الإسلامي، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يؤكد مدى اهتمام مصر بالعمل على الارتقاء والتعاون، وتعزيز التضامن بين دول المنظمة، من أجل تحقيق نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل ذات الصلة بقضايا المرأة في دولنا ومجتمعاتنا الإسلامية.

وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر المرأة أن مصر ستسعى، خلال رئاستها للدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي، التي تستمر عامين، إلى التركيز على قضيتين هما الأكثر إلحاحا، الأولى تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق وإرساء قيم المساواة بين الجنسين، فيما تتمثل القضية الثانية في مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة، والتي تكون عادة من أكثر الفئات معاناة من ويلاتهما. 

وللمزيد حول مؤتمر المرأة لدعم و تمكين المرأة في العالم الإسلامي شاهد الفيديوجراف التالي: 

السيسي الرئيس السيسي التعاون الاسلامي منظمة التعاون الاسلامي مؤتمر المرأة تمكين المراة

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