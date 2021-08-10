بما أوصت الفنانة دلال عبدالعزيز بناتها قبل رحيلها |فيديوجراف

في لقاء سابق قالت الفنانة دلال عبدالعزيز خلال استضافتها ببرنامج معكم منى الشاذلي، إنها تحرص على حضور العزاء أكثر من الأفراح.

وصية دلال عبدالعزيز

وأوضحت دلال عبد العزيز أنها تعلمت من والدتها الحرص على مواساة الآخرين في مصابهم، وأنها ترغب دائما في تقديم واجب العزاء لكل شخص تقرأ عنه.

وأشارت دلال عبد العزيز إلى أن ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم تعلمتا منها هذه الصفة وأوصتهما دائما بتقديم واجب العزاء إلا في حالة الانشغال أو الضرورة القصوى، وكانت تحرص على اصطحابهما أو إحداهما معها، قائلة: "هي دي الأصول".

وخلال لقائها مع منى الشاذلي قالت دلال عبد العزيز إن الراحل سمير غانم كان يطلق عليها عزاء عبد العزيز وعلى صديقتها عزاء الجداوي لحرصهما على حضور المآتم وتقديم واجب العزاء دائما، وذلك في معرض الحديث عن وصية دلال عبدالعزيز .

"كان الموت قليل زمان" هكذا تحدثت دلال عبدالعزيز عن ذكرياتها أثناء إقامتها في الزقازيق وحرص الجميع على الحزن وغلق التلفزيون في حالة مرور الجيران بأزمات أو حالات وفاة، لكن حاليا حالات الوفاة أصبحت أكثر.

وفاة دلال عبدالعزيز

وفاة دلال عبدالعزيز جاءت بعد معاناة عدة أشهر مع أعراض إصابتها بفيروس كورونا، وتطور الأمر إلى إصابتها بتليف في الرئة تطلب تواجدها بالمستشفى طوال الفترة الماضية لحاجتها الدائمة إلى الأكسجين لمدة حوالي 80 يومًا.

كان الفنان حسن الرداد قد أعلن عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسألى عليه، هتوحشينا قوى يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

وعن خبر وفاة دلال عبدالعزيز كتب رامي رضوان عبر صفحاته الرسمية قائلا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

جنازة دلال عبدالعزيز

شُيعت جنازة دلال عبدالعزيز بحضور عدد كبير من الفنانين من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وسط حالة من الحزن الشديد على رحيلها.

وللمزيد حول جنازة دلال عبدالعزيز ووصية دلال عبدالعزيز لابنتيها إيمي ودنيا سمير غانم شاهد الفيديوجراف التالي: