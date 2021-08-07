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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد رحيله عن برشلونة .. كيف هدد ميسي حلم محمد صلاح "فيديوجراف"

ميسي ومحمد صلاح
ميسي ومحمد صلاح

مفاجأة مدوية أطلقها نادي برشلونة الإسباني بإعلان رحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن النادي، بعد مسيرة دامت 20 عامًا مع البلوجرانا.

لماذا جاء رحيل ميسي 

نادي برشلونة أكد أن رحيل ميسي جاء بسبب الأزمة المالية الطاحنة، وفشل النادي في توفير الموارد المالية لتجديد عقد ميسي، لتفادي كسر قوانين اللعب النظيف. 

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ووفقا لبرنامج الشيرنجيتو الإسباني، فإن ميسي بات قريبا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد انتهاء علاقته بنادي برشلونة.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أنه قبل رحيل ميسي أخبر اللاعب بعض لاعبي باريس سان جيرمان ، بأنه سيوافق على عرض نادي باريس، للانضمام إلى صفوفه، خلال الصيف الجاري. 

محمد صلاح ورحيل ميسي

سبق أن ألمح النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى رغبته في الانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد، خلال حوار مع صحيفة صحيفة “آس الإسبانية، نهاية العام الماضي، حيث قال محمد صلاح ردا على سؤال إمكانية انتقاله إلى قطبي برشلونة أو ريال مدريد ” كل شيء وارد". 

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ولم يعلن محمد صلاح عن رغبته في الانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد بشكل صريح، كونه لاعب محترف، ومرتبط بعقد مع ليفربول، كما أن مثل هذه الأمور لا تناقش في وسائل الإعلام، وإنما في الغرف المغلقة.

العديد من التقارير الصحفية، أوضحت مؤخرا أن ريال مدريد يرغب في تدعيم صفوفه هذا الصيف بعد فشل الحصول على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأكدت التقارير أنه برغم الأزمة المالية التي تسببت في رحيل ميسي عن الفريق إلا أن النادي سيتعاقد مع صفقة كبيرة هذا الصيف، وأن كيليان مبابي هو المرشح الأول للانضمام لريال مدريد، كما أن أنشيلوتي طلب بشكل رسمي من ريال مدريد التعاقد مع صلاح حال فشل الحصول على توقيع مبابي.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” ذكرت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بدأ بالفعل إجراءات تقديم عرض مادي قوي للحصول علي خدمات مبابي الصيف الجاري، خصوصا بعد أنباء اقتراب ميسي من باريس وبالتالي سيكون سهلا عليه الرحيل بدلا من الانتظار إلى لنهاية الموسم المقبل.

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وللمزيد حول كواليس رحيل ميسي عن برشلونة وكيف سيؤثر ذلك على حلم محمد صلاح بالانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد شاهد الفيديوجراف التالي:

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